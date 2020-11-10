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牛津字典更新「女人」一詞定義 有冒犯字眼仍被列為近義詞
英媒11月7日報導，牛津大學出版社（Oxford University Press）在平權運動人士的推動下進行廣泛的審視，並已更新旗下字典中「女人」（woman）一詞的定義。惟字典中仍有一些冒犯字眼被列為「女人」的近義詞。
《衛報》（The Guardian）7日報導，在牛津大學出版社的字典中，「女人」的定義更新為，承認「女人」可以是「某人的妻子、女朋友或女性情人」，而非只可以是某個男人的妻子、女朋友或女性情人。
出版社為涉及詆毀、冒犯或過時的詞語加上標籤。「壞女人」（bitch）及「娘兒們」（bint）都被加上標籤表明是有冒犯成分的詞語，但仍被列為「女人」的近義詞。
牛津大學出版社的發言人稱，字典的編纂者經過廣泛審視後，決定修改字典中「女人」及其他有關詞語的記錄。發言人又指，牛津大學出版社的字典是反映語言如何被使用，而非對此下決定，出版社是根據民眾日常生活如何使用英語的證明作出修訂。
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文章授權轉載自《香港01》
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