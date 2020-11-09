1989年11月9日：柏林牆被打開的那一天

（德國之聲中文網）1989年11月9日19點，無論是在東德還是在西德，和往常的夜晚一樣，數百萬電視觀眾坐在電視機前看著新聞。幾天以來，新聞頭條一直都圍繞著東德，也就是民主德國的內政問題。東德大街上要求出境自由的游行已經持續了數月，人們還要求更多的民主、開放和改革社會主義國家體制。

10月18日，民主德國黨和國家領導人埃裡希‧昂納克將其職務交由埃貢‧克倫茨，但是這位新上任的領導人仍然沒能贏得東德人民的信任。在歷史性的1989年11月9日這天通過的新旅行法原本應該穩定民主德國的局勢。但是相反的情況卻發生了。

民主德國發言人君特‧沙博夫斯基在每日的新聞發布會上表現出完全西方化的風格。當時他幾乎是順帶著提了一下這個新法案：

「今天通過了一項規定，使每一個民主德國公民都能夠穿過邊境出境旅行。」

就在此時，一名意大利記者問道，該項規定何時能夠生效？信息掌握不完整的沙博夫斯基給出了一個錯誤的答案說，這項法案立即生效。幾分鐘內，這個爆炸性的消息就傳遍了全世界：樹立起28年的柏林牆在這一天晚上被打開。這是民主德國公民第一次不需要說明出行理由就能直接前往聯邦德國。

這個消息在民主德國產生了巨大的效應。立刻有第一批人走向勃蘭登堡門和柏林的另一個邊境關卡。邊境的官員被弄糊涂了，因為他們並沒有接到打開關卡的指令。但是越來越多的人來到關卡，牆的另一邊人群也聚集了起來，於是邊境的官員們也不得不放棄阻攔。

在過了半夜不久，第一批東德公民踏上西德的土地，他們受到了熱情的歡迎。陌生人都相互擁抱，喜極而泣，當晚的情形只能用「瘋狂」來形容：「我們受到了熱烈的歡迎。那太瘋狂了，簡直無法形容，真的。柏林牆沒了，柏林牆沒了…」

多年來，民主德國政權始終忽視民權運動，並且從不嚴肅對待公民的請求。11月4日，反對團體「新論壇」號召人們在柏林亞歷山大廣場舉行游行，超過50萬人前去參加。這個著名的反對團體公開提出批評，提醒人們提防新政府的拖延戰術。演員揚‧約瑟夫‧黎法斯說：「我們必須要注意並反對，黨和國家干部目前或是將來可能會試圖將我們的游行和抗議用來妝點自己，以剛開始的社會和政治改革的發起人和領導者自居。」

西德聯邦政府對這些發生在東德的激烈事件感到震驚，而公民們則很快就開始敦促兩德的統一。前聯邦總理社民黨主席威利·勃蘭特推動這一希望轉化為現實，他說：「屬於一個整體的東西，就會生長到一起。」

當時的聯邦總理赫爾穆特‧科爾，於1989年12月19日前往德累斯頓與新上任的民主德國領導人漢斯‧莫特羅會面。這位西德的總理受到了熱烈的歡迎，當晚他在德累斯頓聖母教堂廢墟前發表講話，為兩德統一之路畫出了草圖：

「如果歷史的時間允許的話，我的目標仍然是實現國家的統一。（鼓掌）德國這間屋子，是我們的屋子，必須建在同一個歐洲的屋頂下。這必須是我們的政策目標。」

僅僅10個月後，1990年10月3日，德國實現了統一。德國的統一，為後來幾年中一直討論著的如何克服歐洲分裂問題，提供了前提條件。

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