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鐵窗擋不住父愛 菲律賓男子獄中做教材為5歲女兒遙距上課

香港01 / 何文翰
33歲囚犯湯姆（Tom，化名）透過監獄的數碼探監計劃，自製教材為5歲女兒遙距上課。 圖／香港01
33歲囚犯湯姆（Tom，化名）透過監獄的數碼探監計劃，自製教材為5歲女兒遙距上課。 圖／香港01

菲律賓媒體11月5日報道，聖胡安市（San Juan）監獄的33歲囚犯湯姆（Tom，化名）透過監獄的數位探監計劃，自製教材為5歲女兒遙距上課，影片在網絡熱傳，令網民都大受感動。

馬尼拉公報》（Manila Bulletin）5日報道，監獄長Jose Marie Sabeniano說，透過數位探監計劃，被剝奪自由的人士透過電子器材得到與家人聊天的機會。以湯姆為例，他用這個機會教導女兒。

湯姆在等待數位碼探監的時候自製教材，「所有教材都是在這裏用紙盒、鉛筆、蠟筆和白紙做的。我自己寫跟畫。」

從監獄發放的影片可以看到，湯姆在紙上畫出菠蘿、西瓜、木瓜等水果，還自製英文字母卡，透過與女兒視像通話的機會，拿起一張張卡片予以教導。

監獄長說：「這激勵每個人，不只是他的獄友。他對家人的愛引起我們的注意。」他表示，因為200名囚犯共用2部電腦，每個人只能分配到5分鐘時間，「但我們發現湯姆在做的事之後，就多給了他兩分鐘。」

在影片最後，湯姆對女兒說：「好好照顧自己。不用擔心，當我自由後，會為妳做任何事，讓妳實現夢想。」

延伸閱讀：

澳洲女獄警涉與囚犯獄中5度性交被捕 男友曾入獄與幫會有聯繫

泰國一所監獄發生騷亂 囚犯暴動越獄

文章授權轉載自《香港01》

監獄 馬尼拉 夢想 菲律賓

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