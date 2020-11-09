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A片演員到國家公園取景恐觸法 當地旅遊業者則認為利大於弊

聯合新聞網 / 綜合報導
A片演員兼製片炫耀拍片行程，表示模特兒和女演員第一次在國家公園取景。圖／取自Daily Mail
A片演員兼製片炫耀拍片行程，表示模特兒和女演員第一次在國家公園取景。圖／取自Daily Mail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，墨西哥成人色情片劇組上周前往當地南部國家公園水域上取景，墨西哥國家自然保護區委員會（Mexico's National Commission of Protected Natural Areas）將要求恰帕斯州 （Chiapas）當局對四名演員提出訴訟。

片中演員兼製片馬林（Alex Marín）在一條刪除的推文中炫耀當時的拍片行程：「我們將去峽谷拍攝前所未有的火辣照片，這可是模特兒和女演員第一次在蘇米德羅大峽谷取景。」

報導指出，蘇米德羅大峽谷為虎貓、蜘蛛猴等瀕臨滅絕物種的住所。4名演員則是搭船在峽谷河流上取景。

墨西哥國家自然保護區委員會在聲明中指出，蘇米德羅大峽谷位於恰帕斯州心臟地帶，是戰鬥和人民根基的象徵，拍攝色情片將「損害恰帕斯州引以為傲的形象，並超出道德和風俗的界限。」

然而，恰帕斯州中央飯店和汽車旅館協會主席古特雷斯（Manuel Niño Gutiérrez）相信該片對當地旅遊業「利多於弊」。古特雷斯表示，演員會選擇峽谷取景是因為他們覺得這是一個安全的地方，而在疫情大流行、當地飯店預定量減少一半的情況下，很多人看了影片，「可能會提高到此一遊的動機」。

墨西哥 疫情 國家公園

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