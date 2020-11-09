戀童癖付錢要媽媽拍年幼女兒入浴 法官判7年8個月徒刑
英國34歲男子本頓（Daniel Benton）因付40英鎊（約合新台幣1500元）要求一位媽媽拍攝女兒洗澡、指導2名青少年從事網路性行為，還在葬禮上猥褻小女孩而被判入獄。
英國周報《康沃爾曼報》（The Cornishman）報導，患有戀童癖的本頓透過網路唆使一位菲律賓媽媽拍下10歲女兒入浴照再回傳給他。
本頓還曾碰觸不滿10歲小女孩的身體，並帶她看A片，要小女孩撫摸自己的私密處，最後甚至將小女孩照片傳給另一名戀童癖患者，讓法官大嘆此事對女孩的家人來說是「難以消化的重磅炸彈」、「奪走女孩的童年和純真」。
警方另查獲本頓持有600多張不雅圖像，當中包括2、3歲小女孩照片。
本頓的辯護律師表示本頓妻子仍然支持他且相信他能改過向善。辯護律師並稱本頓是個勤奮工作者，只是偶爾會「誤入歧途」。報導指出，本頓受審時坦率，受審前也持續努力並支付治療費用，希望改善自己的變態行徑。
法官認為本頓為「積習難改的戀童癖者」，最後判處7年8個月徒刑。
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