戀童癖付錢要媽媽拍年幼女兒入浴 法官判7年8個月徒刑

「強尼戴普成了法院認證的『毆妻者』？」好萊塢影星強尼戴普，在2018年被英國《太陽報》以斗大標題指出是家暴慣犯的「毆妻者」（wife beater），前妻安柏赫德（Amber Heard）透過《太陽報》提出14項暴力指控；堅決否認所有指控的強尼戴普，為此一狀告上法院，控告《太陽報》誹謗。官司纏鬥的幾年之間，強尼戴普與赫德的關係，更因為彼此互揭瘡疤、反覆指控的情形下越來越惡化，雙方各執一詞、有如羅生門的家暴回憶，卻也讓兩人的擁護者對立，真相撲朔迷離。

2020-11-09 09:38