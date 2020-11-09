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他耳朵劇痛醫生說「偏頭痛」 昏迷後被確診為腦膜炎

聯合新聞網 / 綜合報導
英國男子日前耳朵劇痛求助醫生，但都沒發現真實病因。圖／取自mirror
英國男子日前耳朵劇痛求助醫生，但都沒發現真實病因。圖／取自mirror

英國25歲男子齊亞尼（Reece Ciani）日前因耳朵劇痛，在一周間去看了幾次醫生，還打了6次緊急求助專線，醫生都認為是耳朵感染或偏頭痛。最後竟確診為腦膜炎並一度陷入昏迷。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，育有2位孩子的齊亞尼目前仍在醫院治療，他表示仍感覺很不舒服，且記憶力大幅下降。他說十月中他第一次就診時，醫生只將他的疼痛歸因於耳朵感染和偏頭痛，為他開了噴鼻劑。

在接下來的一周，齊亞尼疼痛延伸到頭頂，右耳還開始流血，但在多次進出醫院及撥打緊急求助專線999後，他只拿到抗生素卻沒有進一步的診斷。直到他陷入昏迷，使用生命維持器呼吸，才被確診為致命的腦膜炎。

負責齊亞尼手術的發言人表示，腦膜炎很常被誤診為其他疾病，建議「如果嚴重身體不適，應該立即致電999或去急診。」

慈善機構當今腦膜炎（Meningitis Now）指出英國腦膜炎誤診、或延遲就醫的案例頻傳，鼓勵人們「在感到不適時相信自己的直覺。」

頭痛 誤診

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