聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個都不能少！醫生勸她打掉肚裡雙胞胎中的唐寶寶 她仍選擇生下

聯合新聞網 / 綜合報導
醫生都說服產婦拿掉雙胞胎中患有唐氏症的孩子，並向她保證「會保住另一個孩子」，讓她感覺自己的唐寶寶「有瑕疵」。圖／取自dailymail
醫生都說服產婦拿掉雙胞胎中患有唐氏症的孩子，並向她保證「會保住另一個孩子」，讓她感覺自己的唐寶寶「有瑕疵」。圖／取自dailymail

美國37歲女性布蘿（Lizeth Breaux）產檢時發現肚子裡的雙胞胎有一個是唐氏症寶寶。布蘿提到所有婦產科醫生都極力說服她拿掉患有唐氏症的孩子，並向她保證「會保住另一個孩子」，讓她感覺自己的唐寶寶是「不良品」。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，布蘿不願屈服於壓力，仍選擇在今年一月生下兩個男孩：安德烈（Andre）以及患有唐氏症的奧古斯特（August）。

布蘿說最初獲知奧古斯特患有唐氏症時非常震驚，且每天情緒起伏很大：「某些日子裡我可以接受這個事實，有時卻很擔心他的未來。我很害怕。」

布蘿回想起所有產檢都聚焦在奧古斯特的唐氏症：「醫生告訴我們未來他跟我們的日子會很艱辛。」她說自己從沒想放棄奧古斯特，但醫生的建言讓她懷疑自己是否做了正確選擇，以及是否有解決問題的能力。

醫師力勸布蘿：「你還是可以保留其中一個孩子」，但布蘿兩個孩子都要，深信奧古斯特「只是個有些併發症的普通孩子。」

奧古斯特在布蘿懷孕後期停止增長，醫生認為奧古斯特應該無法存活下來，但布蘿從未失去信心，還告訴醫生只要奧古斯特心臟持續跳動，就不要說要打掉他或是他做不到這類負面的話。

奧古斯特出生後只有一些呼吸問題，去除了扁桃體和腺樣體，但是並沒有醫生預期的心臟問題，其他部位也很健康。布蘿深知全家面對艱辛的漫漫長路，但她非常愛兩個兒子，也不後悔自己的決定。她堅信「母親足夠強大能迎接各種挑戰，不要違背自己的心志。」

雙胞胎 唐氏症 唐寶寶 婦產科 醫師 懷孕

延伸閱讀

一屍兩命！他殺了孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

幼時罹罕病他被宣判無法正常行走 16年特訓變成健身教練

保險套破了！男半夜衝買避孕藥女感動想嫁 網友意見兩極戰翻

4歲女童患罕病「忘記爸媽是誰」 恐活不過10歲

相關新聞

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前發布研究指出，銀河系中可能至少有3億顆潛在的「宜居」星球。

厝若要興爛故事？強尼戴普家暴案「法院認證毆妻仔」始末

「強尼戴普成了法院認證的『毆妻者』？」好萊塢影星強尼戴普，在2018年被英國《太陽報》以斗大標題指出是家暴慣犯的「毆妻者」（wife beater），前妻安柏赫德（Amber Heard）透過《太陽報》提出14項暴力指控；堅決否認所有指控的強尼戴普，為此一狀告上法院，控告《太陽報》誹謗。官司纏鬥的幾年之間，強尼戴普與赫德的關係，更因為彼此互揭瘡疤、反覆指控的情形下越來越惡化，雙方各執一詞、有如羅生門的家暴回憶，卻也讓兩人的擁護者對立，真相撲朔迷離。

一個都不能少！醫生勸她打掉肚裡雙胞胎中的唐寶寶 她仍選擇生下

美國37歲女性布蘿（Lizeth Breaux）產檢時發現肚子裡的雙胞胎有一個是唐氏症寶寶。布蘿提到所有婦產科醫生都極力說服她拿掉患有唐氏症的孩子，並向她保證「會保住另一個孩子」，讓她感覺自己的唐寶寶是「不良品」。

寵物收驚術 「寵物之聲」讓毛小孩接受古典樂的洗禮

雖然今年可能不比以往，在年底這個屬於節慶的時節中，有太多大規模的慶祝活動，但英國的古典電台還是已經準備好，要替被煙火驚嚇到的毛小孩和喵星人播放可以紓壓的古典樂曲。

不只熊出沒困擾 日本群馬遭鹿群入侵吃光當地1/3蘋果

日本上毛新聞報導，群馬縣甘樂町遭受鹿災，大量野生鹿入侵蘋果果園，吃掉了往年平均收成量的三分之一，還有多處田地也遭殃。到本...

遊戲直播一半突然倒下 粉絲幫叫救護車才知虛驚一場

遊戲直播主直播時突然倒下，救護車到場才知是虛驚一場！荷蘭一名Twitch論壇的遊戲直播主，日前在家中直播到一半時突然體力不支，低頭不語隨後便硬生倒下，在線觀看的粉絲見狀立刻呼叫救護車，救護人員到達現場後才得知，原來該直播主是「太累睡著了」。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

誰來勸川普「承認敗選」？原來是「他」

川普任期倒數 CNN：他可能特赦自己

選輸又賠掉夫人？ 英媒爆料：梅蘭妮亞將向川普提離婚

網瘋傳拜登25歲年輕照 還說有點像這位漫威英雄

稱拜登「假總統」 川普拒參加明年1月就職典禮

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。