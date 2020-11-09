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一個都不能少！醫生勸她打掉肚裡雙胞胎中的唐寶寶 她仍選擇生下
美國37歲女性布蘿（Lizeth Breaux）產檢時發現肚子裡的雙胞胎有一個是唐氏症寶寶。布蘿提到所有婦產科醫生都極力說服她拿掉患有唐氏症的孩子，並向她保證「會保住另一個孩子」，讓她感覺自己的唐寶寶是「不良品」。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，布蘿不願屈服於壓力，仍選擇在今年一月生下兩個男孩：安德烈（Andre）以及患有唐氏症的奧古斯特（August）。
布蘿說最初獲知奧古斯特患有唐氏症時非常震驚，且每天情緒起伏很大：「某些日子裡我可以接受這個事實，有時卻很擔心他的未來。我很害怕。」
布蘿回想起所有產檢都聚焦在奧古斯特的唐氏症：「醫生告訴我們未來他跟我們的日子會很艱辛。」她說自己從沒想放棄奧古斯特，但醫生的建言讓她懷疑自己是否做了正確選擇，以及是否有解決問題的能力。
醫師力勸布蘿：「你還是可以保留其中一個孩子」，但布蘿兩個孩子都要，深信奧古斯特「只是個有些併發症的普通孩子。」
奧古斯特在布蘿懷孕後期停止增長，醫生認為奧古斯特應該無法存活下來，但布蘿從未失去信心，還告訴醫生只要奧古斯特心臟持續跳動，就不要說要打掉他或是他做不到這類負面的話。
奧古斯特出生後只有一些呼吸問題，去除了扁桃體和腺樣體，但是並沒有醫生預期的心臟問題，其他部位也很健康。布蘿深知全家面對艱辛的漫漫長路，但她非常愛兩個兒子，也不後悔自己的決定。她堅信「母親足夠強大能迎接各種挑戰，不要違背自己的心志。」
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