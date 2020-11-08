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遊戲直播一半突然倒下 粉絲幫叫救護車才知虛驚一場
遊戲直播主直播時突然倒下，救護車到場才知是虛驚一場！荷蘭一名Twitch論壇的遊戲直播主，日前在家中直播到一半時突然體力不支，低頭不語隨後便硬生倒下，在線觀看的粉絲見狀立刻呼叫救護車，救護人員到達現場後才得知，原來該直播主是「太累睡著了」。
根據《 dexerto 》報導，日前遊戲論壇Twitch一名名叫Streamer smokey1981_nl的直播主，正在與網友對戰到一半時，突然低下頭並緩緩的倒下，儘管當時大部分的觀眾都認為他只是睡著了，但是依然有不少粉絲擔心他可能是因為吸菸而昏倒，為了安全起見還是幫他叫了救護車。
當時不少關心smokey的粉絲在留言區用荷蘭語寫道，「他看起來不像是在睡覺，所以幫他叫救護車」，隨後有網友提供該直播主的住址，救護人員便破門而入將他叫醒後，才發現只是虛驚一場。
事發後，smokey回到直播台表示，求助電話有點過頭了，因為醫護人員為了進到屋內，把整扇門都毀了，並說道「我會直接結束直播回去床上補眠，以免關心我的粉絲看到我倒在桌上又要叫救護車求助了」。
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