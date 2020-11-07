婦人18年未出門被報失蹤 警搜屋傻眼：根本無法走路

西班牙馬拉加（Malaga）警方近期接獲失蹤人口報案，上屋尋人發現這位47歲失蹤婦人18年來未踏出家門，沒有去醫院或更新身分證，她長年與年邁母親和同齡姊姊住在一起，因為缺乏運動，她的小腿肌肉已流失，根本無法行走。目前警方已將她送醫檢查，至於婦人為何被囚禁在家仍待調查釐清。

根據「Mirror」報導，警方接獲婦人叔叔報案，他稱已有20年沒見到姪女，警方一查資料也發現婦人18年來都沒有活動紀錄，最近一次更新身分證的時間是2001年，期間完全沒有任何醫療紀錄，因擔心婦人狀況才聲請搜索令，前往婦人家中。

警方指出，婦人與母親、妹妹同住，過去員警曾有要求進入婦人家中，但都遭婦人母親拒絕，這次申請搜索票進入終於發現失蹤婦人，她因長期缺乏運動，腿部肌肉流失，行走已有困難，一家人平常都會請人送生活用品到家門口，因此與鄰居沒什麼互動，員警目前已將家中3人送醫檢查，婦人囚禁家中一事仍待詳細調查釐清。