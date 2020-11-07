聽新聞
test
0:00 / 0:00
英6平方公尺最小豪宅售937萬 客廳、浴廁空間一應俱全
考慮同居的情侶都想享受兩人世界，但房子到底要多少空間才最適合夫妻或情侶一起居住。英國北約克郡塔德卡斯特有一棟號稱全英國最小的獨立住宅，空間只有3公尺乘2公尺左右，但裡面的傢俱都很齊全，也有休息室、廚房區、浴室等空間，但唯一的缺點就是不能容納太多人。
根據「Daily News」報導，英國一對夫妻已經在這棟最小豪宅住了14年，但最近他們打算以25萬英鎊（新台幣約937萬元）出售，這棟房子是格里姆斯頓公園（Grimston Park）入口旁的警衛室，警衛室一樓是走廊兼更衣區，地下則為主要活動空間，內有臥室、廚房區、浴室。
房地產經紀人雷切爾（Rachel Macpherson）表示，原住在這邊的夫妻經營一家機械銷售公司，因為需要更多空間，所以將房子出售，雖然房子較小不適合家庭入住，但適合情侶或單身人士，除了可以享受附近美麗建築風景，旁邊也有林地和河流，對想在週末來場輕旅行的人而言，這會是個很好的度假屋。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言