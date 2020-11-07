英6平方公尺最小豪宅售937萬 客廳、浴廁空間一應俱全

「丹麥全境撲殺染疫貂...皮草產業一命嗚呼？」全球最大貂皮生產國丹麥，在4日的疫情記者會上宣布，丹麥國內的多座水貂養殖場，發現水貂感染新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的案例，而且這些確診水貂身上的病毒不僅已經發生變異，同時境內也有12人感染了相同的病毒。儘管針對丹麥所謂的「突變病毒」尚未有完整確實的研究，但丹麥政府擔憂人畜共通、由貂傳染給人而演變成大規模擴散，而率先採取了養殖水貂的撲殺行動，預計會有將近1,500萬隻的水貂面臨撲殺命運。而原先就因為全球禁用皮草的時代趨勢、加上疫情經濟緊縮的重創，丹麥的貂皮產業現今面臨幾乎全滅水貂的防疫撲殺，也讓產業處於搖搖欲墜的崩潰邊緣。

2020-11-06 09:37