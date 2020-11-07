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女童狂吐粉紅色液體慘死 疑吞馬桶清潔劑惹禍

聯合新聞網 / 綜合報導
2歲女童疑似誤吞馬桶清潔劑，出現嘔吐等症狀後死亡。圖片來源／ingimage
2歲女童疑似誤吞馬桶清潔劑，出現嘔吐等症狀後死亡。圖片來源／ingimage

英國一位2歲女童因身體不適、狂吐粉紅色液體被母親送醫急救，就醫後女童好轉出院，但不到一周女童卻出現流血、心臟驟停的症狀，不幸過世。但醫生不解為何女童會吐出粉紅液體，目前法醫正在調查，女童是否是誤吞清潔劑導致食道毀損致死。

根據「BBC」、「Fox News」報導，2歲的巴內特（Arietta-Grace Barnett）去年6月間突然身體不適，狂吐粉紅色液體，母親露西（Lucy Cook）擔心女兒誤吞馬桶清潔劑便立刻送她就醫，幾天後巴內特順利恢復出院，但一周後她卻突然流血、心臟驟停致死，

不過，南安普敦總醫院兒科醫生顧問尼古拉指出馬桶清潔劑顏色是藍綠色，不解巴內特為何會吐出粉紅色液體，而露西頭髮是粉紅色，懷疑跟她的染劑有關，但露西表示自家沒有粉紅染劑。目前法醫仍在進一步調查死因，目前尚未確定與清潔劑有關。

美國兒科學會（AAP）指出，一次性的濃縮清潔劑致命性高，只要孩童的眼睛或嘴巴接觸到少許劑量，就有可能導致嚴重的呼吸症狀或胃部疾病，嚴重甚至可能昏迷或死亡，且清潔劑包裝鮮豔，孩童容易誤認成糖果食用，家長千萬要特別注意。

馬桶 英國

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