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交警跑2公里為救護車人肉開路 全因車上「滿懷希望」的眼神

香港01 / 李納德
印度交警G. Babji見到一架救護車被塞住，馬上跑起來幫忙開路。 圖／Twitter影片截圖
印度交警G. Babji見到一架救護車被塞住，馬上跑起來幫忙開路。 圖／Twitter影片截圖

印度繁忙又塞到爆的路面，日前竟發生一宗人人拍掌的好人好事！當地網路瘋傳一段印度交警馬路跑步的影片，他正為一輛救護車開路，中途不斷揚手示意，又推一推機車為救護車騰出空位，跑了近2公里清出道路。這名交警受訪時稱，他根本不知道病人身份，但指車上病人家屬「滿懷希望的看著我」，不假思索就跑步開路。然而，事件意外引起當地網民反思，認為司機聽到救護車警笛聲後沒有讓路，盛讚交警之餘亦慨嘆：「我們應該為此感到羞恥」。

印度網傳一條影片，印度南方城市海得拉巴（Hyderabad）一名交通警在大塞車的情況下，跑了近2公里為一輛救護車開路，幫一名病人趕到醫院，事件還發生在該段路面的繁忙時間，開路難度非常大。

影片應該由救護車內的人拍攝，交警在馬路上左穿右插幫救護車找出路，跑到一些私家車前方示意讓路，但當然也不是人人合作，一些機車司機根本沒為意，交警索性「出手」推一推，叫他們讓一讓路。整條影片充斥響號的聲音，令救護車的警笛聲變得不明顯，可想像當時路面有多擠塞和混亂。

熱心交通警G. Babji 事後受訪，當時他站在路口管制交通，見到救護車後上前查看，見到車上有一個病人，「他的家人在救護車上滿懷希望的看著我」。他馬上幫忙，走到救護車前方開路，嘗試要求司機讓路，「幾乎所有人都積極配合」，現場交通情況混亂，在真正清出一條去醫院的路前，他可能已跑了1公里。

對他而言，最好的獎勵是看到救護車上的人雙手合十表示感謝，整個過程中他也不知道病人身份，但很慶幸自己做了好事。該市警察局長知悉事件後亦表揚言這名交警，稱會為他頒獎。

事發這名交警得到該市警察局長嘉獎。 圖／Twitter影片截圖
事發這名交警得到該市警察局長嘉獎。 圖／Twitter影片截圖

當地網民稱交警拉高了全國警察的標準，但卻有許多留言質疑，「為什麼人們聽到救護車聲不主動讓路」，影片所見很多司機是在交警示意下才有意識要讓開，「人們對救護車警笛聲連最低限度的常識都沒有，如果司機們主動讓路，根本不需要交警四處奔走」。不少人想到這點後形容影片相當諷刺，只有一個人去幫忙，其他人沒有意識要讓路，「這是一件需要感到羞恥的事，但仍需向這名交警致敬」。

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文章授權轉載自《香港01》

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