科學家首度發現銀河系快速電波爆發 並確認源頭

中央社 / 巴黎4日綜合外電報導

根據今天發表的一份研究，天體物理學家首度在銀河系偵測到宇宙電波瞬間爆發，並且確認電波來源，為宇宙謎團之一「快速電波爆發」（fast radio burst，FRB）注入新認識。

法新社報導，能量強大的快速電波爆發，是只維持短短數毫秒的猛烈電波釋放，每天宇宙間可能發生多達1萬次。但科學家2007年才首度偵測到這種天文現象，它的源頭也一直是團謎。

快速電波爆發通常來自銀河系以外的地方，然而今年4月28日，地球上有數座望遠鏡都偵測到銀河系傳來一道明亮快速電波爆發。

更重要的是，這些望遠鏡還能確認電波爆發來自名為SGR 1935+2154的磁星。

磁星是年輕的中子星，是宇宙中磁力最強的物體，長久以來也被懷疑是快速電波爆發最可能源頭。但這回是天文學家首次能將電波源頭直接追溯到一顆磁星。

美國「瞬態天文射電發射測量2 」（Survey forTransient Astronomical Radio Emission 2, STARE2）是發現這次快速電波爆發的團隊之一。成員波許內克（Christopher Bochenek）表示，SGR 1935+2154的快速電波爆發在約一毫秒內釋放的能量，相當於太陽電波在30秒內釋放的能量。

波許內克並表示，這次快速電波爆發釋出的能量，和來自銀河系外的快速電波爆發能量相當，這使得銀河系外快速電波爆發大多來自磁星的假設更具說服力。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1091105

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