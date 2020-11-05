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「洗碗換餐」餵飽窮學生…京都王將傳歇業 老主顧趕搭新幹線吃最後一次

聯合新聞網 / 綜合報導
日本京都一家「餃子的王將」曾免費供餐給窮苦學生，如今傳出歇業消息，令許多老顧客十分不捨。圖擷取自YOUTUBE
日本京都一家「餃子的王將」曾免費供餐給窮苦學生，如今傳出歇業消息，令許多老顧客十分不捨。圖擷取自YOUTUBE

日本京都一家「餃子的王將」，過去因提供客人可以洗碗代替餐費，以及免費供餐給學生聞名，幫助過多達三萬人。但近日傳出要收攤的消息，讓許多過去曾受到照顧的顧客十分不捨，不遠千里趕來吃最後一餐。

根據日本媒體「日テレNEWS」報導，位於京都的「餃子的王將出町店」，四十年前為了幫助手頭緊、沒錢吃飯的客人，因此提供「幫忙洗碗代替餐費」的服務，直到兩年前，才因為衛生上的考量而取消。

但店家的愛心並未就此中斷，仍貼出告示，表示只要是「手頭緊從昨天開始就沒吃過東西的學生」，就能夠免費在店裡吃到飽為止。此後多達三萬名學生受惠，不少人在店家的記事本留言感謝，或表示「下次我一定帶錢來光顧」。

店長井上定博相信，只要對有困難的人伸出援手，那麼對方也一定會將這種精神傳下去，久而久之，人人互助的精神便會傳遞下去，因此願意長年默默付出。

店長井上定博相信，人與人的互助精神會不斷傳遞下去。圖擷取自YOUTUBE
店長井上定博相信，人與人的互助精神會不斷傳遞下去。圖擷取自YOUTUBE

然而就在近日，因加盟契約即將到期的關係，井上決定在上個月底休業。許多過去曾經受到照顧的客人，聽聞到消息後都非常不捨，紛紛搶著來店裡吃上最後一次，甚至有遠從神奈川搭新幹線來的客人。除了一飽口福之外，為的更是不忘記曾經受到的恩情。

日本 京都

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