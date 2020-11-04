氣候暖化嚴重！英國科學家發現 加速土壤排碳過程

地球繼續升溫，土壤排放的二氧化碳將大幅增加。英國科學家利用模型發現，地球一旦升溫攝氏2度，將造成土壤中的有機物質分解，使排碳量增加，估計約有2,300億噸的二氧化碳會被釋放至大氣中，讓溫室效應更加惡化。

據《英國獨立報》報導，科學家指出，在了解氣候變遷預測中的碳循環行為與效應中，土壤碳對於氣候暖化的反應是最大的不確定因素。因此，這次研究觀察了地球不同區域的土壤與溫度之間的關係變化，以便判斷其對氣候變遷現象的敏感性。

土壤含有的二氧化碳量是大氣中的2~3倍，而且高溫會加速分解過程的速度，而減少碳被鎖在土壤內的時間，因此被稱為土壤碳吞吐（soil carbon turnover）

艾希特大學科學家結合觀察數據與地球系統模式，希望了解碳吞吐的敏感性對氣候變遷的影響。研究團隊估計，當地球升溫2度時，會造成約2,300萬噸的碳被釋放出來，相當於中國過去100年來碳排放的4倍，以及美國排放的2倍。

據《自然世界新聞》報導，研究人員莎拉•查德本指出，「這次研究並未包含最極端的未來預測，但仍顯示出，地球暖化確實會大量釋放土壤中的碳。」

查德本也指出，這次研究也未納入更深層永凍土的碳釋出量，永凍土的融化是類似循環，高溫會引起融化程度加劇，進而排出更多甲烷與碳，讓溫室效應更惡化並讓地球更暖化。

目前地球並未朝向巴黎協定制定的升溫不超過攝氏2度目標前進，部分研究甚至指出，聯合國政府間氣候變化專門委員會所提出，在本世紀升溫恐達到5度。

本次研究結果刊登在《自然-通訊》期刊。

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