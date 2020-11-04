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緬懷史恩康納萊 哈里遜福特：像我父親

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
名演員哈里遜福特近日接受專訪，透露對史恩的懷念。（Photo by Gage Skidmore on Wikimedia under cc-by-sa-2.0）
名演員哈里遜福特近日接受專訪，透露對史恩的懷念。（Photo by Gage Skidmore on Wikimedia under cc-by-sa-2.0）

「跟他一起坐著軍隊摩托車，在顛簸的山路上排戲，是我跟他相處最有趣的時刻。」與已逝名演員史恩康納萊演過《法櫃奇兵》系列的演員哈里遜福特，近日在專訪內回憶他與史恩共同演出的回憶。跟史恩一起演過《鐵面無私》的知名男星勞勃狄尼洛與凱文科斯納也都對他致意，還有007系列的布洛斯南、克雷格。

根據《英國廣播公司》報導，哈里遜福特近日接受美國《綜藝》雜誌專訪時，回憶起他與史恩在《法櫃奇兵》第3集的演出，史恩在戲中飾演他的父親，因為研究並尋找傳說中的「聖杯」而失蹤，瓊斯為了找尋他的父親、並阻止納粹拿到聖杯便踏上冒險之旅。

「他在戲中就真的像我爸，我們玩得很開心，他現在去天堂了，我希望那裡有高爾夫球課給他上。」哈里遜福特回憶起他後來找到史恩後，2人騎著俄製的軍隊摩托車，在溼熱的雨林、崎嶇的山路上四處躲避納粹軍隊的子彈，那段戲是他跟史恩最享受的片段。

《Deadline》提到，史恩在與巨星勞勃狄尼洛、凱文科斯納演出的《鐵面無私》中飾演老警員馬龍，這個角色也讓他獲得了奧斯卡的最佳男配角獎，聽聞史恩過世後，兩大男主角也都對他致意，勞勃狄尼洛說，他看起來實在不到90歲，希望他一路好走。科斯納推文則說，史恩的演技非常好，很感謝能與他共事過。

007系列的演員們也紛紛向史恩致上最高敬意，007演員布洛斯南也在個人IG頁面上貼上史恩的照片表示，史恩飾演的龐德是他小時候認為最好的。現任龐德演員克雷格也說，他的辭世象徵一個時代的結束，不過他的演技會持續影響著後人。

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