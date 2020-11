緬懷史恩康納萊 哈里遜福特：像我父親

「跟他一起坐著軍隊摩托車,在顛簸的山路上排戲,是我跟他相處最有趣的時刻。」與已逝名演員史恩康納萊演過《法櫃奇兵》系列的演員哈里遜福特,近日在專訪內回憶他與史恩共同演出的回憶。跟史恩一起演過《鐵面無私》的知名男星勞勃狄尼洛與凱文科斯納也都對他致意,還有007系列的布洛斯南、克雷格。

根據《英國廣播公司》報導,哈里遜福特近日接受美國《綜藝》雜誌專訪時,回憶起他與史恩在《法櫃奇兵》第3集的演出,史恩在戲中飾演他的父親,因為研究並尋找傳說中的「聖杯」而失蹤,瓊斯為了找尋他的父親、並阻止納粹拿到聖杯便踏上冒險之旅。

「他在戲中就真的像我爸,我們玩得很開心,他現在去天堂了,我希望那裡有高爾夫球課給他上。」哈里遜福特回憶起他後來找到史恩後,2人騎著俄製的軍隊摩托車,在溼熱的雨林、崎嶇的山路上四處躲避納粹軍隊的子彈,那段戲是他跟史恩最享受的片段。

《Deadline》提到,史恩在與巨星勞勃狄尼洛、凱文科斯納演出的《鐵面無私》中飾演老警員馬龍,這個角色也讓他獲得了奧斯卡的最佳男配角獎,聽聞史恩過世後,兩大男主角也都對他致意,勞勃狄尼洛說,他看起來實在不到90歲,希望他一路好走。科斯納推文則說,史恩的演技非常好,很感謝能與他共事過。

I, like the rest of the world, was deeply saddened to learn of the passing of Sean Connery this morning. Sean was a crafted actor who was enormously proud of his body of work, particularly his work on stage. And although he was a very no-nonsense person... (1/2) pic.twitter.com/yeC4BdXNkK