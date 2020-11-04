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他縱火殺害6子女…不願探視瀕死兒子 還跟護理師調情

聯合新聞網 / 綜合報導
縱火夫妻在案發後記者會上用紙巾擦拭他們乾燥的眼睛，在場記者形容為「鱷魚的眼淚」。圖／取自dailymail
縱火夫妻在案發後記者會上用紙巾擦拭他們乾燥的眼睛，在場記者形容為「鱷魚的眼淚」。圖／取自dailymail

8年前英國男子菲爾波特（Mick Philpott）縱火殺害自己6名孩子。偵辦此案的調查員日前首度透露，菲爾波特當時不願探望他13歲瀕死的兒子，後來經員警說服才半推半就地前往兒子病榻，期間還與照顧兒子的護理師調情，讓執法人員確信這位父親要為孩子死因負責。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，菲爾波特13歲兒子身上有大面積灼傷，在送進醫院後不幸罹難，其餘5名從5歲到10歲的孩子，則於自宅睡夢中被煙霧嗆死。菲爾波特被判處無期徒刑。

調查員表示菲爾波特回到太平間確認往生孩子的身分時，還輕佻搭訕殮房技術員，「評論她們的胸部，說想跟她們發生性關係。」

在案發後的記者會上，現場記者奈勒（Martin Naylor）指出菲爾波特跟妻子用紙巾擦拭他們乾燥的眼睛，根本就像「鱷魚的眼淚」。奈勒說在場人員都認為這對夫妻嫌疑很大。奈勒提到，菲爾波特甚至想賣掉人們在他家門口放置、悼念離世孩子們的泰迪熊。

火災發生後，菲爾波特跟妻子下榻當地旅館，旅館老闆回憶這對夫妻喝酒、親吻彼此，菲爾波特還高唱貓王的歌曲。

菲爾波特試圖誣賴前女友縱火，想把自己塑造成從火場救出孩子的英雄，但警方證實前女友與這場大火無關，法醫後來在夫婦兩衣服上發現了與失火處相同的汽油痕跡，才證實他們的罪行。

法院上周宣布菲爾波特被判處至少50年的無期徒刑，現與菲爾波特離婚的妻子明年獲釋，她只服了一半刑期。

縱火 夫妻

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