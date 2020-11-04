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阿根廷傳奇球星馬拉度納 驚傳腦血栓送醫開刀
阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona），3日驚傳身體不適送醫，一度被懷疑染疫，不過他的私人醫生證實馬拉度納是因腦部血栓才就醫，將動刀去除硬腦膜下血腫（subdural hematoma）。
上周才度過60大壽的馬拉度納，2日晚間於阿根廷拉普拉塔市（La Plata）送醫，最初的報導只提到他接受檢查，並未提及病況和為何需要緊急治療。阿根廷《國家報》（La Nacion）則指出馬拉度納的病情並非緊急，不過需要住院，隨後也轉到布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的一家醫院。
外界一度懷疑馬拉度納感染新冠肺炎，不過他的私人醫師盧克（Leopoldo Luque）3日證實他是因腦部血栓才會緊急送醫，盧克也強調這只是例行的手術，並說：「他（馬拉度納）很冷靜也了解狀況嚴重性。」
馬拉度納長年有濫用毒品和酒精成癮等問題，去年也曾因疝氣引起胃出血緊急動刀，馬拉度納女兒吉安娜（Giannina）曾指出：「他體內都快壞光，自己卻還沒自覺。」
馬拉杜納被認為是足球史上最佳球員之一，曾帶領阿根廷在1986年奪下該國唯一的世界盃冠軍，在球迷心中的地位無可比擬，他送醫的消息一出，大批民眾聚集到其住家與醫院前為他祈禱，希望馬拉度納可以度過難關。
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