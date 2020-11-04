阿根廷傳奇球星馬拉度納 驚傳腦血栓送醫開刀

阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona），3日驚傳身體不適送醫，一度被懷疑染疫，不過他的私人醫生證實馬拉度納是因腦部血栓才就醫，將動刀去除硬腦膜下血腫（subdural hematoma）。

上周才度過60大壽的馬拉度納，2日晚間於阿根廷拉普拉塔市（La Plata）送醫，最初的報導只提到他接受檢查，並未提及病況和為何需要緊急治療。阿根廷《國家報》（La Nacion）則指出馬拉度納的病情並非緊急，不過需要住院，隨後也轉到布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的一家醫院。

外界一度懷疑馬拉度納感染新冠肺炎，不過他的私人醫師盧克（Leopoldo Luque）3日證實他是因腦部血栓才會緊急送醫，盧克也強調這只是例行的手術，並說：「他（馬拉度納）很冷靜也了解狀況嚴重性。」

馬拉度納長年有濫用毒品和酒精成癮等問題，去年也曾因疝氣引起胃出血緊急動刀，馬拉度納女兒吉安娜（Giannina）曾指出：「他體內都快壞光，自己卻還沒自覺。」