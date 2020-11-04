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鐵達尼號英雄牧師手寫信曝光！預估市價高達185萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
牧師在鐵達尼號沉沒時宣講福音，直到他在冰凍的水中溺水身亡。圖／取自dailymail
牧師在鐵達尼號沉沒時宣講福音，直到他在冰凍的水中溺水身亡。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，1912年沉沒的鐵達尼號上，救人英雄牧師哈柏（John Harper）寫的信本月將舉行拍賣，預估市值高達64,750美金（約合新台幣185萬元）。

這封信是哈柏在沈船三天前用鐵達尼號信紙寫的，信中感謝另一名傳教士在哈柏離開倫敦前給予幫助：「我親愛的兄弟楊（Young）。我要在抵達皇后鎮前寫信給您，以證明我並沒有忘記你，以及我們在北方時您給予的善意。...戰士們始終與我同在，旅途一切順遂。」

牧師手寫信是在沈船三天前用鐵達尼號信紙寫的，信中感謝另一名傳教士在他離開倫敦前給予幫助。圖／取自dailymail
牧師手寫信是在沈船三天前用鐵達尼號信紙寫的，信中感謝另一名傳教士在他離開倫敦前給予幫助。圖／取自dailymail

當年39歲的哈柏在倫敦教堂擔任牧師，和家人出發到美國芝加哥傳教。哈柏的姊姊跟女兒在鐵達尼號撞擊到北大西洋冰山時被安置在救生艇上，但哈柏志願留在船上，還把救生衣留給其他乘客。哈柏在鐵達尼號沉沒時宣講福音，直到他在冰凍的水中溺水身亡。

2017年，另一名鐵達尼號罹難者屍體身上被海水浸濕的信件，在拍賣會上以166,000美元（約合新台幣475萬元）的價格售出。2016年，救援船船長使用的六分儀以近97,000美元（約合新台幣277萬元）的價格售出。2015年，倖存者贈送船長的杯子以200,000美元售出（約合新台幣572萬元）。

哈柏的手寫信粗估價格落在38,850美金（約合新台幣111萬元）到64,750美金（約合新台幣185萬元），拍賣將在本月中舉行。

鐵達尼號 拍賣會 溺水 英國

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