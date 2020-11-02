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為實現2050淨零碳排 日本能源公司大動員

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
為實現2050年淨零碳排，日本主要的電力公司紛紛進行改革，目標加強電網、增加太陽能和風力發電等。圖為太陽能板。（photo by pxhere）
為實現2050年淨零碳排，日本主要的電力公司紛紛進行改革，目標加強電網、增加太陽能和風力發電等。圖為太陽能板。（photo by pxhere）

為實現首相菅義偉的承諾，在2050年達到國內溫室氣體淨零排放，日本主要的電力公司紛紛進行改革，目標加強電網、增加太陽能和風力發電，以及開發技術，包括擴大對下一代能源的使用，例如氫和氨，因為它們在燃燒時，不會排放二氧化碳。

根據《每日新聞》報導，日本是《巴黎協定》的簽署國之一，但與其他國家相比，日本對可再生能源的依賴程度較低，在2018年僅佔該國總發電量的16.9％。相比之下，根據日本政府統計的數據，2017年意大利的綠色能源份額與其總量相比為35.3％，德國為33.4％，英國則為29.6％。

四國電力公司在1日成立辦事處，負責在2030年將公用事業公司在國內和海外的可再生能源產量提高3倍，至50萬千瓦。日本電源開發公司（J-Power）則正在開發碳回收技術，以捕捉二氧化碳，將它轉化為商品，像是化學製品、燃料和混凝土產品，J-Power總裁渡邊俊文說，「我們將使用技術實現淨零碳排。」

另外，東京電力公司與中部電力公司合資的合資企業Jera公司，計劃在未來將發電方式轉為僅使用氨燃料。

除了能源公司相繼進行改革，日本政府也從1日起推動「Warm Biz」（暖裝）運動。據《共同社》報導，11月1日至3月31日期間，環境省要求將房間溫度設定在20度，鼓勵民眾在感到寒冷時多穿幾層衣物，以及推廣節能家電等，希望民眾以環保的方式擊敗冬季寒冷。

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日本 再生能源 巴黎協定

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