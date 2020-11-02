惡名在外 英美為塑膠垃圾製造大國

美國人是全球塑膠垃圾最大貢獻者。最新研究發現，美國人每人一年製造的塑膠廢棄物高居全球之冠，其次則是英國人，兩國製造的塑膠垃圾對於海洋污染影響不容小覷。至於中國大陸與印度則是在塑膠製造總量上位居前兩名。

據《衛報》報導，科學家是從世界銀行針對217個國家製造垃圾的數據進行分析，主要針對美國並利用亂丟垃圾與非法傾倒以及出口塑膠的污染等額外資料。

美國製造3,400萬公噸

結果發現，2016年美國製造塑膠廢棄物來到3,400萬公噸高居全球之冠，如果加入其他資料，總量來到4,200萬公噸，其次是印度與中國，但由於中印兩國人口之多，換算每人製造量後，不到美國消費者貢獻的20%。

據《The Verge》報導，美國人平均製造127公斤塑膠垃圾，歐洲人54公斤，其次則是印度的19公斤。在製造塑膠廢棄物前20國中，英國人每人製造量僅次於美國。

另外，2016年美國國內回收的塑膠有一半以上出口到其他國家，多年來透過這種方式，讓美國逐漸被誤以為與塑膠污染無關。海洋保護協會研究人員馬洛斯指出，「美國只佔全球4%人口，但製造塑膠垃圾量佔比卻高達17%。美國在全球塑膠污染問題上應扮演更多角色。」至於美國製造塑膠垃圾量之高，可能源自於當地高收入與消費程度有關。

塑膠垃圾出口貧窮國家

中國在2018年禁止進口塑膠垃圾後，馬來西亞、越南、泰國、印度與印尼隨後也跟進。不過，調查也發現，美國製造的垃圾還是被出口到孟加拉、寮國、衣索比亞與塞內加爾等較貧窮國家。

塑膠依舊是龐大環境問題，透過回收再利用仍不足以解決該問題。根據2017年研究發現，全球只有9％的塑膠廢棄物被回收利用。除非處於問題核心的國家開始正視，否則絕大多數垃圾都將在垃圾掩埋場或環境待上數百年之久。

馬洛斯指出，「解決方法必須從本國開始，藉由減少使用拋棄式塑膠來減量。」

本次研究結果刊登在《科學進展》期刊。

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