孫女受不了獨自照顧且日睡僅2小時 「毛巾塞嘴」了結失智嬤

日本兵庫縣神戶市有一名年僅22歲的幼兒園女老師因從小雙親離異、母親早逝，自小就是由阿嬤照顧，但2019年10月卻因不堪長期的看護壓力及言語羞辱，用濕毛巾塞入90歲祖母口中致死，該孫女於今年9月終於在法庭上承認犯行並講述緣由。經警方調查，發現罹患阿茲海默症的死者被住在附近、親生的3名子女丟包給孫女照顧，再加上照護重擔使孫女每天只能睡2小時，身心不堪負荷，最終只能親手了結祖母的性命。

據《每日新聞》報導，這名女老師因雙親離婚，母親更在她國小一年級時腦溢血離世，原定被送到兒童照顧機構的她，因阿嬤不忍心所以接回照顧，且辛苦賺取她的學費及生活費，最後她也在大學畢業後順利考上幼兒園教職。但阿嬤2019年2月被診斷罹患阿茲海默症，嚴重到需由人清理大小便，無法獨自一人居住，其他親人更以一句「從小到大學費都是由阿嬤付，現在當然是妳照顧」的理由打發。

當阿嬤罹患阿茲海默症後，該女子一肩扛起照顧責任，一邊忙著上班，下班後則照顧阿嬤吃飯、散步、洗澡及清大小便，忙到一天僅睡2個小時，身體與精神不堪負荷，且因阿嬤生性脾氣暴躁，竟還羞辱孫女「就是因為有妳在，我才活得不開心」，身心俱疲之下，孫女一邊道歉一邊失控的把擦澡毛巾塞到對方嘴裡，最終導致阿嬤窒息身亡，女子之後撥打110向警方自首「我殺了阿嬤」。

經相關單位調查後，法院審理了解，醫師曾診斷女子在照顧阿嬤的疲勞與重度壓力下，腎臟惡化及嚴重貧血，並有輕微憂鬱症，且女子完全無法得到家族的照護支援。最後在律師主張「心神耗弱」下，事件不能全歸罪於女子，法院最終判處她刑期3年、緩刑5年。