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遲了51年的正義！DNA技術立功 23歲媽媽遭姦殺終破案

聯合新聞網 / 綜合報導
51年前23歲媽媽遭姦殺案，上周警方宣布破案，逮捕現年75歲嫌犯。圖／取自 Los Angeles Times
51年前23歲媽媽遭姦殺案，上周警方宣布破案，逮捕現年75歲嫌犯。圖／取自 Los Angeles Times

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，51年前23歲媽媽絲柯特（Mary Scott）遭姦殺案，上周警方宣布破案，逮捕現年75歲的西波斯（John Sipos）。

警方透過留在命案現場的DNA跟鑑識遺傳族譜（forensic genetic genealogy），循線找到西波斯。「鑑識遺傳族譜」兩年前成為偵辦案件的首要方法，是指系譜學家利用公開的DNA數據庫，將犯罪現場的DNA與犯罪者親屬進行比對。

報導指出，絲柯特17歲結婚，生2個女兒後跟海軍丈夫離異。她曾任雞尾酒服務生以及俱樂部舞女，後來深感照顧小孩不易，便把孩子留給夫家照顧。

案發當天，西波斯踢門而入，絲柯特奮力抵抗，鄰居聽到尖叫聲。隔天絲柯特上班缺勤，她的朋友到她公寓查看，發現一屋子家具凌亂，煙灰缸也被砸。絲柯特赤裸倒在客廳地板上，睡衣被扯下，遭性侵且勒死。

絲柯特小女兒聽到殺害媽媽的兇手落網很震驚：「感覺很不真實，我們多年來一直期待破案。」她說姊姊多年前因車禍過世，遺憾姊姊等不到這個消息。

絲柯特雙親也已過世，最小的胞妹桑茲（Rosalie Sanz）現年67歲。桑茲非常氣憤嫌犯51年逍遙法外，但也樂見好結局：「好在我們始終沒放棄。」

DNA 命案 性侵

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