他「酗酒成性」遭妻及未成年女兒勒斃 陳屍於貧民窟水溝底

喝酒需適量，日前於印度北方邦諾伊達市一名男子被發現陳屍在水溝中，且因脖子上有瘀青，遭警方懷疑是遭人勒死。經相關單位調查後發現，凶手竟是死者的妻子及兩名未成年女兒。

據印度媒體「india.com」報導，有民眾10月30日上午7時30分左右，發現現年50歲的庫瑪爾(Anil Kumar)陳屍在貧民窟摩納村(Morna village)公園附近的水溝中。對此，原本警方以為他的死因與酗酒有關，但據屍體上傷勢判斷是熟人所為，最後證實為庫瑪爾的妻子和兩個未成年女兒勒死了他。

該區警察局副局長拉傑什(Rajesh S)表示，死者妻子德維(Pika Devi)與2名16歲、14歲女兒平時不滿死者的酗酒與不良習慣，最後才會選擇殺死他。目前據印度《刑法》第302條(謀殺罪)，目前三人已遭當地的警察局拘留。