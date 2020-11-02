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14歲少女腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱
未成年生子又釀悲劇！俄羅斯新西伯利亞一名14歲少女日前下腹不適，就醫後發現是闌尾發炎，她才坦承「剛生了一個孩子」，警方根據少女證詞，到少女家中冰箱搜索才發現嬰兒屍體。
根據《The Sun》報導，14歲的阿納斯塔西婭（Anastasia）日前下腹不適，在房裡發出疼痛的聲音，她的父母見狀後立即帶她就醫，少女被診斷出闌尾有發炎狀況，才向父母坦承「剛生了一個孩子」。
阿納斯塔西婭過去曾與一名男性交往，雖然父母多次警告兩人不得來往，但兩人仍私下繼續交往，甚至私嚐禁果，最終阿納斯塔西婭因此懷孕，但她不敢與父母坦承，在孕期都隱瞞父母與學校，日前深夜在車庫內獨自生子，擔心嬰兒哭鬧被發現，竟直接將剛產下的嬰兒放進塑膠袋後，塞進車庫冰箱。
阿納斯塔西婭的父母在她懷孕期間，都沒有發現女兒異狀，她的媽媽僅說「女兒體重有點增加」。據了解，嬰兒的父親已在今年夏天與少女分手，目前俄羅斯調查委員會正在進一步釐清事件細節，少女則被送往加護病房觀察。
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