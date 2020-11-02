未解懸案！狐眼男投毒勒索固力果食品商 35年後仍逍遙法外

由小栗旬、星野源等大牌日星主演的電影「罪之聲」（罪の声）於10月30日在日本上映，故事改編自曾震驚日本社會的「固力果‧森永事件」。隨著電影上映，這樁「昭和最大懸案」也再度被討論。

根據日本媒體「文春ONLINE」報導，事件起於1984年3月。當時日本點心製造商「江崎固力果」社長江崎勝久遭到綁架，綁匪要求十億日幣與一百公斤的黃金贖人。

江崎社長雖然後來自力逃出，但嫌犯仍然不斷送恐嚇信給固力果公司、警方及報紙媒體「預告犯罪」的勒索信，且固力果部分據點發生縱火事件。恐嚇者自稱「怪人二十一面相」，隨後警告，若是固力果不支付要求金額，就會在巧克力中放入氰化物。

由於讀賣、朝日等各大報都收到挑戰信，因此固力果產品也在各大通路緊急下架。警方後來果真在兵庫縣發現混有氰化物的巧克力，以及怪人二十一面相的字條。雖然曾鎖定過一位棒球帽男子是嫌犯，但經查後，才發現對方並非主謀，而也是遭到威脅犯案的受害者。

除了固力果以外，丸大食品、森永製菓和好侍食品等其他食品公司，也接連收到犯人的威脅勒索。日本警方雖曾發現到一位「眼神如狐狸般的男子」相當可疑，並一度非常有機會逮到這位狐眼男，但終究還使以失敗告終。後來，連二手用品商駿河屋都造到威脅。

警方雖一度鎖定「狐眼男」為兇嫌，但最後仍然沒逮到人。圖擷取自 JIJI.COM

整起案件最後在1985年8月12日落幕。當天犯人向媒體公告，聲稱不會再有行動，且「當惡人的生活真有趣」。同一天，好侍食品的社長浦上郁夫因空難身亡，更引發諸多猜想。

雖然案件中，嫌犯不斷以投毒方式威脅食品企業，但因都會事先預告的關係，所以並沒有任何民眾因誤食有毒產品身亡，只造成受牽連的食品業者經濟與名譽上的損失。直到2000年法律追溯期時效已過，此起案件都沒有被偵破，成為日本犯罪史上的謎團之一。