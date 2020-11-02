快訊

市民先不要：「大阪升格」遭公投否決...為何震撼日本政壇？

只壞兩盞燈？女大生遇害 他發起「打臉黃偉哲說謊」要求下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未解懸案！狐眼男投毒勒索固力果食品商 35年後仍逍遙法外

聯合新聞網 / 綜合報導
由日星小栗旬、星野源主演的電影「罪之聲」，改編自日本犯罪史上重大懸案「固力果‧森永事件」。圖擷取自電影官方網站
由日星小栗旬、星野源主演的電影「罪之聲」，改編自日本犯罪史上重大懸案「固力果‧森永事件」。圖擷取自電影官方網站

由小栗旬、星野源等大牌日星主演的電影「罪之聲」（罪の声）於10月30日在日本上映，故事改編自曾震驚日本社會的「固力果‧森永事件」。隨著電影上映，這樁「昭和最大懸案」也再度被討論。

根據日本媒體「文春ONLINE」報導，事件起於1984年3月。當時日本點心製造商「江崎固力果」社長江崎勝久遭到綁架，綁匪要求十億日幣與一百公斤的黃金贖人。

江崎社長雖然後來自力逃出，但嫌犯仍然不斷送恐嚇信給固力果公司、警方及報紙媒體「預告犯罪」的勒索信，且固力果部分據點發生縱火事件。恐嚇者自稱「怪人二十一面相」，隨後警告，若是固力果不支付要求金額，就會在巧克力中放入氰化物。

由於讀賣、朝日等各大報都收到挑戰信，因此固力果產品也在各大通路緊急下架。警方後來果真在兵庫縣發現混有氰化物的巧克力，以及怪人二十一面相的字條。雖然曾鎖定過一位棒球帽男子是嫌犯，但經查後，才發現對方並非主謀，而也是遭到威脅犯案的受害者。

除了固力果以外，丸大食品、森永製菓和好侍食品等其他食品公司，也接連收到犯人的威脅勒索。日本警方雖曾發現到一位「眼神如狐狸般的男子」相當可疑，並一度非常有機會逮到這位狐眼男，但終究還使以失敗告終。後來，連二手用品商駿河屋都造到威脅。

警方雖一度鎖定「狐眼男」為兇嫌，但最後仍然沒逮到人。圖擷取自JIJI.COM
警方雖一度鎖定「狐眼男」為兇嫌，但最後仍然沒逮到人。圖擷取自JIJI.COM

整起案件最後在1985年8月12日落幕。當天犯人向媒體公告，聲稱不會再有行動，且「當惡人的生活真有趣」。同一天，好侍食品的社長浦上郁夫因空難身亡，更引發諸多猜想。

雖然案件中，嫌犯不斷以投毒方式威脅食品企業，但因都會事先預告的關係，所以並沒有任何民眾因誤食有毒產品身亡，只造成受牽連的食品業者經濟與名譽上的損失。直到2000年法律追溯期時效已過，此起案件都沒有被偵破，成為日本犯罪史上的謎團之一。

日本 電影 綁架

延伸閱讀

將少女丟入河中溺斃 16歲女兇手相約吃冰沙遭逮

一屍兩命！他殺了孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

家庭悲歌！長女殺死3歲小弟 爆出父長年監禁家暴兒女

妙齡女失蹤7個月...託夢給母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

相關新聞

家貓困火場慘燒屁股冒煙 3警員樓下張臂勸一跳求生

美國紐約市一座公寓發生火警，警方及消防人員到場後除了救人外，還要拯救一隻被困2樓的寵物貓，當時火舌已燒至貓咪的下半身，情況相當危急，3名警員在樓下張開雙手誘牠跳樓逃生，最終貓咪鼓起勇氣從離地約7.6米的窗口一躍而下。

《真理的史詩》：美國價值的矛盾...自由與奴役並存的天命淬煉？

《真理的史詩》是一本完整的美國通史著作，涵蓋範圍由哥倫布至川普。整本書雖以編年體為架構，但作者萊波爾教授揚棄傳統編年體通史的敘寫模式，融合報導文學、新聞採訪、歷史傳記以及小說故事等文體，搭配鮮活細膩的筆調，讓整本書閱讀起來，不若諸多學術書籍有種沉重感，反倒像萊波爾教授坐在桌前，端杯咖啡，與讀者們細聊美國歷史的前世今生。

未解懸案！狐眼男投毒勒索固力果食品商 35年後仍逍遙法外

由小栗旬、星野源等大牌日星主演的電影「罪之聲」（罪の声）於10月30日在日本上映，故事改編自曾震驚日本社會的「固力果‧森永事件」。隨著電影上映，這樁「昭和最大懸案」也再度被討論。

無業男闖國中偷鋼琴防塵罩被捕 網友：新型戀物癖？

一般偷竊都會將目標鎖定價值高昂或易變賣的物品，但有人專門偷的東西讓人匪夷所思。日本一名男子潛入學校偷竊鋼琴用的防塵罩，網友質疑可能是某種戀物癖。

颱風天鵝侵襲菲律賓釀災 至少10人喪命

颱風「天鵝」（Goni）今天重創菲律賓，強勁風勢掀掉民房屋頂並吹倒電纜線，且在受災最嚴重地區造成洪患，數十萬民眾已撤離家...

超強颱「天鵝」掃菲國 至少7死

今年為止全球威力最強的風暴、超級颱風「天鵝」，一日快速橫越菲律賓呂宋島南部。官員回報至少七死，還有斷電、基礎設施受損、洪...

越南水災逾230死 女性孕期照護被迫中斷

越南中部連續遭受颱風、豪雨重創，迄今已逾230人死亡，女性生活處境因此更為艱辛，她們的生理清潔與孕期照護因天災被迫中斷，...

印度詐騙犯扮精靈賣阿拉丁神燈 醫砸120萬定金才知上當

英國BBC報導，印度近日發生2名男子向民眾推銷能帶來健康和財富的「阿拉丁神燈」詐騙，為求取信於人，他們甚至扮演「精靈」從...

男子花4500元跟黑豹玩悲劇了！頭皮被掀開 右耳撕裂一半

CNN報導，美國佛州50歲男子透納（Dwight Turner），8月31日花了150美元（約台幣4500元），進到54...

疫情重創秘魯旅遊業 全球最佳導遊改行賣冰

巴葉斯原本是位赫赫有名的導遊，帶著世界領袖、流行歌手，甚至公主，遊覽曾為印加王國的秘魯各地，但受到新冠肺炎疫情影響，他現...

泰王法政大學頒證書 近5000畢業生缺席抗議

泰國反政府及要求改革王室之聲持續，法政大學30、31日舉行畢業典禮，由泰王瓦吉拉隆功頒授畢業證書，但部分學生拒絕出席以示...

十大萬聖節必聽古典樂 「這一首」是必聽之作

萬聖節快到了，不能免俗的要來推薦一下古典音樂中，有哪些作品是適合萬聖節聆聽的呢？

熱門新聞

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

「商品大王」羅傑斯：下一輪熊市 將是我一生所見最糟糕

今天開盤前 五件國際事不可不知

打掃姐姐房間驚見「黃色液體」 真相曝光她崩潰：好噁心

拜登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

無論川普還是拜登當選 歐洲都認為不能再仰賴美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。