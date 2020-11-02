無業男闖國中偷鋼琴防塵罩被捕 網友：新型戀物癖？

一般偷竊都會將目標鎖定價值高昂或易變賣的物品，但有人專門偷的東西讓人匪夷所思。日本一名男子潛入學校偷竊鋼琴用的防塵罩，網友質疑可能是某種戀物癖。

名古屋電視台報導，56歲的無業男子水野佳孝潛入名古屋熱田區內的一間國中，打破教室窗戶玻璃盜走市價7000日圓（約新台幣1900元）的鋼琴的防塵罩；這間中學從2014年陸續發生4起鋼琴罩失竊的事件。

警方從水野自宅搜出7個鋼琴防塵罩，水野也坦承犯行，目前仍在調查犯案動機以及和其他案件有無關聯。

網友表示：「偷那種東西要幹嘛」、「重點是那種東西居然要7000日圓」、「可能還有人偷鋼琴椅或踏板」、「會不會是把鋼琴當女性的變態，所以幻想偷她的衣服？」。也有人指出偷什麼都不奇怪，之前也有日本警方查獲專門偷竊腳踏車座墊的慣竊，搜出上百個失竊座墊。

日本有人專偷腳踏車座墊。圖取自2ch

雖然嫌犯犯案動機仍不明，但不少人直指可能是一種「氣味」的戀物癖，日本時常發生氣味戀物癖的竊盜案件。例如上個月三重縣一名61歲男子潛入國中，偷竊教職員的涼鞋到別處嗅聞；去年東京也發生男子侵入小學偷走靴子，警方在嫌犯家搜出大量長靴、塑膠手套和塑膠圍裙等，男子聲稱從小就很愛聞塑膠味，偷來的東西沒味道後就會丟棄。