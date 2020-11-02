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家貓困火場慘燒屁股冒煙 3警員樓下張臂勸一跳求生

香港01 / 撰文：李福源
被困貓咪身後一片火海，屁股幾近被燒著。（Twitter影片截圖）
被困貓咪身後一片火海，屁股幾近被燒著。（Twitter影片截圖）

美國紐約市一座公寓發生火警，警方及消防人員到場後除了救人外，還要拯救一隻被困2樓的寵物貓，當時火舌已燒至貓咪的下半身，情況相當危急，3名警員在樓下張開雙手誘牠跳樓逃生，最終貓咪鼓起勇氣從離地約7.6米的窗口一躍而下。

事發於10月24日在紐約第五大道與135街附近的一個公寓單位，當日一名男子因為家暴案件遭到通緝，將自己反鎖房間內縱火；同層住戶羅賓森（Destiny Robinson）形容當時火勢非常猛烈，她的媽媽未及戴上口罩便衝入火場營救9歲女兒及15歲兒子，「我感到提心吊膽，因為他們花了很長時間才返回樓下。」

3名警員張開雙臂準備接貓。（Twitter影片截圖）
3名警員張開雙臂準備接貓。（Twitter影片截圖）

現場片段顯示，起火單位內有一隻小貓被困，身後一片火海，屁股幾近著火且冒煙，甚為難受地在窗邊徘徊；3名警員站到樓下張開雙臂與居民一起鼓勵貓咪跳樓逃生，結果牠一躍而下，其時下半身已燒得焦黑，隨即被緊急送院治療。

這場火警造成7人受傷，當中包括2名警員，貓咪則無大礙，不少網民留言祝福牠早日康復，「太驚險了！幸好牠在最後一刻跳下來」、「都說貓有九條命，牠這次恐怕已用了一條」、「很勇敢的貓，希望牠能和主人團聚」。

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文章授權轉載自《香港01》

貓咪 紐約 寵物 口罩

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