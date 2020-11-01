日本觀眾無畏疫情 鬼滅之刃觀影人次16天破千萬

日本動畫「鬼滅之刃」10月16日在日本上映，動漫迷無畏疫情排隊進場觀看，到10月31日的16天觀影人次就突破千萬；鬼滅之刃日前僅用10天就賣破百億日圓票房，刷新日本影史紀錄。

日媒ORICON NEWS報導，鬼滅之刃電影版「無限列車編」從10月16日上映以來，先是到10月18日上映3天票房達46億日圓（約新台幣12.5億元）、觀影人次342萬。

更驚人的是到了10月25日，上映10天票房一舉突破百億日圓、觀影人次798萬，創日本公開上映電影票房最快突破百億日圓紀錄；到10月31日的觀影人次，已突破千萬大關。

鬼滅之刃以「總體票房刷新神隱少女創下的308億日圓紀錄也不奇怪」的驚人態勢，讓各界關注日本最賣座電影票房金額能一舉衝高到什麼程度。

除了電影賣座，鬼滅之刃也引發日本社會各種現象，包括週邊商品熱賣、萬聖夜角色扮演、模仿風潮、盜版商品猖獗等，還有動畫迷找到與原作「無限城」相似的溫泉飯店前往朝聖等。

而最令人意外的，莫過於今年日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，選擇進電影院看電影的人並不多，但鬼滅之刃卻成為例外，成功把觀眾拉進電影院觀影，連英國廣播公司（BBC）都製作特集介紹日本奇特的社會現象。