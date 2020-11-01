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自動送貨試驗 日本機器人擬年底上路
加快機器人實際應用腳步，日本擬在今年年底讓自動送貨機器人正式上路！由於新冠疫情擴大，使得宅配需求增加，日本政府有意讓自動送貨機器人早日於社會中實際應用，並在未來投資會議的成長戰略實行計畫中，定下「在今年年底前證明能實際上路」的目標。
根據《產經新聞》報導，日本官房長官加藤勝信10月31日在東京都視察日本郵政等公司實施的自動送貨機器人實證試驗。報導提到，在日本政府的未來投資會議7月中決定的成長戰略實行計畫中，鑑於新冠疫情擴大，使得宅配需求增加，因此明確寫入「在今年年底前證明(自動送貨機器人)能實際上路」的目標。
這是日本國內首次通過遠程操作機器人在公共道路上進行送貨試驗。自動送貨機器人約為輪椅大小，長96公分，寬66公分，高109公分，時速為6公里以下的低速，但具有最多能搬運30公斤貨物的能力，該機器人是由日本新創公司ZMP所開發。
《時事通信》報導提到，視察完後，加藤勝信向記者們表示：「我想儘快將它(自動送貨機器人)投入實際使用中，以預防傳染疾病，並提升生產力。」顯示出日本政府有意加快自動送貨機器人實際應用腳步的想法。
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