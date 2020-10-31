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令人髮指！女子房內裝隱藏鏡頭 拍下變態室友虐狗勒頸摔牆

香港01 / 李納德
女生因房間曾遇竊，在睡房裝了隱藏鏡頭。 圖／FOX新聞截圖
女生因房間曾遇竊，在睡房裝了隱藏鏡頭。 圖／FOX新聞截圖

虐待動物令人髮指！美國一個住在合租公寓的女子，早前從房內的隱藏鏡頭發現一名前室友偷入房內，離奇虐打她的狗狗，摔向牆又勒牠的頸子，還要用腳踢，還好全被拍下。不過，男子被捕後聲稱女子欠他錢，又說自己只是一時衝動，但承認犯了錯。他因犯虐畜及入屋盜竊罪，最高面臨1年及16年刑期。

美國一名女子住在合租公寓，因為曾經遇竊，她在睡房裝了一個隱藏鏡頭，未料竟拍下恐怖一幕更成為關鍵證據。案情指一名她的前室友、31歲男子Gregory Burrell突然偷入她的房間，並一手捉起她的狗毆打。

影片中，他鬼祟走入事主房內四處張望，似乎在找東西，之後見無人後大步走進，一手捉起狗狗狂摔，更抓住狗狗的頸圈勒牠的頸，拋向一旁再用腳踢，再將狗狗摔向牆上。結果他的罪行全被鏡頭拍下，他被捕後解釋自己只是一時衝動，強調自己養了很多狗，是名狗主，從沒有對牠們使用暴力，承認自己犯了錯。

外媒訪問男子為何要虐狗時，他反問為何不問狗主，表示自己有權進入其房間，因為女狗主欠他的錢，他沒有解釋自己在房內找什麼，但承認自己犯錯，並對其所作所為感難過。女子稱狗狗現時已康復，希望Burrell得到應得懲罰。

檢察官指，幸好有影片證明他的罪行，否則事件難以揭發，批評他犯的並不僅僅是個錯誤，無辜動物被恐怖方式虐待，無故被扔向牆，屬無端的暴力行為。男子獲准保釋，虐待動物在科羅拉多州屬刑事罪，罪成或面臨1年監禁，而若判盜竊罪成，則可能面對16年刑期。

不過外國網民質疑該州的相關刑罰過輕，紛紛指出「虐待動物不是重罪嗎？」、「可悲的是，這種事每天都發生，他只是剛好被捉到」，更指他的行為像是一名虐待狂，擔心他會如何對待自己的狗。更有網民氣得想邀請他造訪，「我想邀請他來我家，叫他試試摔我家185磅重的狼」。

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文章授權轉載自《香港01》

室友 虐狗 檢察官

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