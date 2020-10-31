將少女丟入河中溺斃 16歲女兇手相約吃冰沙遭逮

「風吹動每一個毛孔...我是今夜最稀有的品種...？」日本近期接連延燒地方政府的公務車採購爭議，山口縣和兵庫縣分別將縣知事搭乘的公用車，換成了要價超過2,000萬日圓（約新台幣554萬）高級車；但是官方升級換購的理由難以說服大眾，結果引發地方市民的質疑：「大家的稅金可以這樣浪費嗎？」話題延燒到28日，山口縣知事都出面道歉，沒想到公務車採購案卻成了政治爆彈。公務員搭乘高級用車，到底是公務之必要、還是奢侈浪費？日本各地的知事們，又都是搭哪一款車？

2020-10-30 09:48