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將少女丟入河中溺斃 16歲女兇手相約吃冰沙遭逮
美國阿拉巴馬州近期發生兇殺案，17歲少女潘塔萊頓（Lesley Luna Pantaleon）被人發現陳屍河中，且身體有遭刺傷、毆打的傷痕，警方循線調查，發現兇手竟是3位16歲少女，她們持刀、桿子打傷潘塔萊頓，接著將她放在車內，丟棄在河裡溺斃，事後還開車相約到麥當勞吃冰沙，行徑相當冷血。
根據「每日郵報」報導，潘塔萊頓今年6月24日失蹤，當天她開著自己的車離開，與梅里韋瑟（Ta'Niya Merriweather）、泰勒（Erin Taylor）、惠森納（Teshesh Whisenant）會面，雙方起了口角，3位少女竟持桿子毆打潘塔萊頓，還持刀將她砍傷。她們見潘塔萊頓的雙腳還在動，便將她帶上車，開車到河邊，將她丟入水裡溺斃。
3人將犯案兇器一同丟到河裡，接著開車到麥當勞吃冰沙。警方事後找到潘塔萊頓的屍體，但受損嚴重，無法進行屍檢確定死因，但已循線逮捕3位少女，全案將依謀殺罪偵辦。
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