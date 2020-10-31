快訊

追查拜登子醜聞案出處 NBC：作者與機構皆「純屬虛構」

因天災暫停人禍？愛琴海強震軟化的「地中海武嚇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將少女丟入河中溺斃 16歲女兇手相約吃冰沙遭逮

聯合新聞網 / 綜合報導
潘塔萊頓被3位16歲少女殺害，少女殺人後還相約到麥當勞吃冰沙，行徑冷血。圖擷自Daily News
潘塔萊頓被3位16歲少女殺害，少女殺人後還相約到麥當勞吃冰沙，行徑冷血。圖擷自Daily News

美國阿拉巴馬州近期發生兇殺案，17歲少女潘塔萊頓（Lesley Luna Pantaleon）被人發現陳屍河中，且身體有遭刺傷、毆打的傷痕，警方循線調查，發現兇手竟是3位16歲少女，她們持刀、桿子打傷潘塔萊頓，接著將她放在車內，丟棄在河裡溺斃，事後還開車相約到麥當勞吃冰沙，行徑相當冷血。

根據「每日郵報」報導，潘塔萊頓今年6月24日失蹤，當天她開著自己的車離開，與梅里韋瑟（Ta'Niya Merriweather）、泰勒（Erin Taylor）、惠森納（Teshesh Whisenant）會面，雙方起了口角，3位少女竟持桿子毆打潘塔萊頓，還持刀將她砍傷。她們見潘塔萊頓的雙腳還在動，便將她帶上車，開車到河邊，將她丟入水裡溺斃。

3人將犯案兇器一同丟到河裡，接著開車到麥當勞吃冰沙。警方事後找到潘塔萊頓的屍體，但受損嚴重，無法進行屍檢確定死因，但已循線逮捕3位少女，全案將依謀殺罪偵辦。

失蹤 屍體 殺人

延伸閱讀

交往紀念日帶女友吃「高級壽司店」慘被分手 真相曝光網友拍手叫好

人妻上交友軟體偷約遇「醜男」扒衣 打電話給老公求救

嚇！大魚上鉤？竟是大體 警研判：下水網魚不慎溺斃

影／播國歌沒起立…少女遭婦怒斥「不夠愛國」 扯頭髮甩巴掌

相關新聞

將少女丟入河中溺斃 16歲女兇手相約吃冰沙遭逮

美國阿拉巴馬州近期發生兇殺案，17歲少女潘塔萊頓（Lesley Luna Pantaleon）被人發現陳屍河中，且身體有遭刺傷、毆打的傷痕，警方循線調查，發現兇手竟是3位16歲少女，她們持刀、桿子打傷潘塔萊頓，接著將她放在車內，丟棄在河裡溺斃，事後還開車相約到麥當勞吃冰沙，行徑相當冷血。

印度傳統節日大打出手求祝福 千人「長棍互毆」釀50人傷

重陽節剛剛過去，不知大家有沒有趁機登高應節呢？大家都聽說過潑水節、火把節，但又有沒有聽說過「以長棍互打」的節日呢？

不慶祝萬聖節 巴西力推本土黑精靈薩西日

10月31日是許多西方國家傳統的萬聖節前夕，曾為歐洲國家殖民地的巴西也難免俗。但一群捍衛巴西民俗文化的人士，致力於將這一...

妙齡女失蹤7個月...託夢給母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）是一家網路服飾店老闆，今年3月底向家人表示要外出批發衣服後，至今就再也沒有回家，事隔7個多月，丹娜的媽媽本想放棄尋找她，但卻突然夢到女兒來託夢，「媽媽，到我從沒去過的地方找我吧！」最終丹娜的媽媽果然就在一處廢棄的垃圾場找到她的遺體。

高溫受困警車內逾4小時…警察妻慘被烤死 雙手瘀傷留大量指印

美國佛羅里達州邁阿密市（Miami）56歲女子克拉拉（Clara Paulino）的丈夫阿里斯蒂德（Aristides Paulino）任職警員，今年8月21日她走進丈夫所駕駛的警車後座找物品，卻不慎在溫度高達攝氏32度下被鎖車廂內長達4小時，被發現時已告身亡。

荷蘭男子腦損傷昏迷8年 服用安眠藥物後卻短暫恢復意識

腦損傷可能對人的生活品質造成嚴重影響，然而現行醫學並無太多手段協助改善，但最近在荷蘭一起病例中，醫生意外發現與嗜睡有關的藥物讓腦損傷病人從長久的昏迷中清醒過來，雖然只是短暫的。

有錢任性的高官夢幻車？日本「公用車」稅金浪費風波

「風吹動每一個毛孔...我是今夜最稀有的品種...？」日本近期接連延燒地方政府的公務車採購爭議，山口縣和兵庫縣分別將縣知事搭乘的公用車，換成了要價超過2,000萬日圓（約新台幣554萬）高級車；但是官方升級換購的理由難以說服大眾，結果引發地方市民的質疑：「大家的稅金可以這樣浪費嗎？」話題延燒到28日，山口縣知事都出面道歉，沒想到公務車採購案卻成了政治爆彈。公務員搭乘高級用車，到底是公務之必要、還是奢侈浪費？日本各地的知事們，又都是搭哪一款車？

等公車掉入4公尺地洞！肥鼠全身亂竄 男子嚇到不敢張嘴

美國紐約市一名男子斯多爾斯（Leonard Shoulders）24日在等公車時地面突然塌陷，男子隨即掉入地洞且剛好落在...

墨西哥亂葬崗發現59具屍體 多為年輕人和女性

墨西哥搜索團隊28日表示，在中北部的瓜納華托州（Guanajuato）發現一處亂葬崗，目前已在該地挖出59具屍體，當中包...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

大樓瞬間崩塌！希臘土耳其近海7.0強震 土國城市20棟建物受損

川普下、拜登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

華爾街大咖4年前神預測大選結果 斷言：川普有望連任

膽大！泰國學生指泰王欠繳900億遺產稅 要德國調查

不拉票也不打廣告 川普、拜登為何不到德州造勢了？

美股早盤跌百點 蘋果重摔逾3%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。