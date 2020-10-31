印度傳統節日大打出手求祝福 千人「長棍互毆」釀50人傷

重陽節剛剛過去，不知大家有沒有趁機登高應節呢？大家都聽說過潑水節、火把節，但又有沒有聽說過「以長棍互打」的節日呢？

印度「棍打節」，正式名又叫班尼節（Banni Festival），在印度教三大節日之一的「十勝節」尾二那天（通常在每年9-10月間）於印度安得拉邦Devaragattu 舉行。「十勝節」是為慶祝羅摩（主神毗濕奴的化身之一）戰勝十首魔王羅波那而設的節日。

而班尼節則源於一個民間傳說。傳說印度濕婆打死了兩個魔鬼，而印度居民欲將兩尊魔鬼神像帶回自己的村莊時，遭到了魔鬼追隨者的攔截。雙方為了爭奪神像展開了激烈戰鬥，他們堅信只要能將神像帶回自己的村莊就能得到神的祝福。

而這個節日演變至今，其慶祝方式便發展成「多人棍棒混戰」方式。作為每年慶祝活動的一部份，數以千計的參與者會紛紛手持長棍聚集在一起，當篝火點燃，民眾的情緒達到高潮，他們開始歡呼並自覺的分為兩個隊伍進行互毆。

今年儘管警區警司在節日前夕便以「防範新冠肺炎」為由，宣布取消今年的班尼節，甚至部署了1200多人，設立了20個檢查站，中斷連接Devaragattu 的交通，實施「5人限聚令」，但仍阻不住民眾的熱情。

來自附近村莊、地區和鄰國的人們還是在午夜左右來到Devaragattu慶祝這個節日，最後有數千人聚集在這裡。據當地媒體報道，在今年慶祝活動後，有約50人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

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文章授權轉載自《香港01》