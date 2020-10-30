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高溫受困警車內逾4小時…警察妻慘被烤死 雙手瘀傷留大量指印

香港01 / 李福源／報導
克拉拉生前患有糖尿病及甲狀腺疾病，當局判斷其死因為中暑。（Facebook圖片）
克拉拉生前患有糖尿病及甲狀腺疾病，當局判斷其死因為中暑。（Facebook圖片）

美國佛羅里達州邁阿密市（Miami）56歲女子克拉拉（Clara Paulino）的丈夫阿里斯蒂德（Aristides Paulino）任職警員，今年8月21日她走進丈夫所駕駛的警車後座找物品，卻不慎在溫度高達攝氏32度下被鎖車廂內長達4小時，被發現時已告身亡。

阿里斯蒂德與克拉拉結婚28年，並在邁阿密市擔任警官逾25年。今年8月21日，克拉拉走進丈夫的警車中尋找物品，詎料被受困在後座，由於為防犯人逃跑，警車後門特別設計成無法從車內打開，加上前後座間設有安全隔板，以致克拉拉無法爬到前座逃生，不巧沒有攜帶手機，結果她被困在車廂內長達4小時，直到約下午5時半始被丈夫及兒子發現。

阿里斯蒂德當日剛值完夜班，回到家就一直在睡覺，當局近日發表的調查報告指出，克拉拉多番嘗試敲碎車窗，以致雙手有多處瘀傷，並在車內留下大量指印，顯示事發時她非常恐慌，盼盡快離開車廂，惟警車的設計宛如牢不可破的大鐵籠，她根本無法逃生；克拉拉生前患有糖尿病及甲狀腺疾病，當局判斷其死因為中暑

鄰居斯圖爾德（Daphne Steward）受訪時形容事件令人惋惜，「實在太可怕了，難以想像她（克拉拉）當時所承受的痛苦。她深愛她的家人和孩子，發生這件事很不幸。」

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文章授權轉載自《香港01》

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