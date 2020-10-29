貧國疫情嬰兒潮 富國焦慮不敢生

疫情期間中低收國家爆發嬰兒潮，但富裕國家生育率不增反減。原本專家預測，在疫情居家避疫期間，可能會產生嬰兒潮，但分析指出，疫情下的壓力反而讓人更不敢生育，加上富裕國家要取得避孕的藥物、方法相當容易，因此在日本、新加坡等先進國家，生育率恐不增反增；而在中低收入國家，由於失業、缺乏避孕資源和知識，的確因疫情產生了一波懷孕潮。

中低收國家懷孕潮

《經濟學人》報導，疫情籠罩下，原本預期人們會更願意生育，然而經過研究，嬰兒潮或許僅會發生在中低收入國家，由於失業、缺乏避孕資源和知識，的確因疫情產生了一波懷孕潮，甚至頻繁發生在年輕人之間。

一名在烏干達從事數位行銷工作的民眾表示，疫情間年輕人無法購買避孕用具，只能依靠聯合國與當地人權團體四處發放免費避孕套，他甚至有多名朋友還在大學就學，就在疫情中意外懷孕，「沒有工作，也無處可去，所以大家都有大把時間。」

然而在新加坡、日本等富裕國家，希望趁著疫情大力宣傳生育，拯救年年下降的生育力，然而並沒有奏效。媒體分析，其中一個原因是在富裕進步的國家，避孕知識和避孕藥物等非常容易取得，即使新加坡大手筆推出生育計畫，表示只要在接下來兩年生孩子，都可以獲得2200美金的補助，然而當地的年輕夫妻依然不願意生小孩。

一名36歲的新加坡白領族表示，雖然疫情在家很無聊，但是他與妻子已經篤定不生小孩，也不可能因為政府補助及疫情改變想法。

焦慮、避孕方法多

雖然要百分百預測疫情對生育率的影響還為時過早，但富裕國家和中低收入國家已經出現不同的趨勢。在富裕國家，疫情間大部分人還是保有工作，且因為對疫情的焦慮，反而更不願意生孩子，寧可花錢去避孕，然而在貧窮國家，婦女並沒有太多選擇。

這對日本、新加坡等政府來講，生育率是亟須推動的國安大事，若生育率持續探底，將會影響到國家整體勞動。《brooking》報導，日本新首相菅義偉上任不久，就開始呼籲健康保險應該加入對不孕症的治療，因為政府數據顯示，與去年同期相比，從5月開始，懷孕人數已經下降了11%。

【更多精采內容，詳見 】