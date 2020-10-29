家庭悲歌！長女殺死3歲小弟 爆出父長年監禁家暴兒女

日本發生一起社會案件，一名有智能障礙的二十多歲女性害死自己的親弟弟，被判刑後還說「監獄生活很舒服」，引發外界討論。

根據日本媒體「47NEWS」報導，位於大阪市平野區內的「金城」一家，在去年四月，家中年僅三歲的三男雷斗因失去意識送醫，但仍宣告不治。

經過調查後，發現造成他死亡的是23歲的長女yuri。Yuri供稱，她在洗澡時，人整個壓在雷斗的肚子上。當時她並不認為這會危害到雷斗的性命，沒想到之後雷斗出現不適症狀，送醫後仍因內臟破裂、失血過多死亡。經過檢方調查，發現yuri的智商僅有50，是輕度的智能障礙，於是以傷害致死進行法辦。

然而在拘役時，yuri卻說監獄生活相當愉快，「可以跟別人聊天，三餐和點心都很好吃」、「（監獄生活）100分滿分」，於是也被發現這起命案，可能和家庭不正常有關。果然深入調查後，發現一家八口中，父母育有兩女四男，母親本來就有智能障礙，因此在養育上照顧不周，4個學齡前孩子都推給yuri照顧，因而引發不滿。

父親更是常對家人暴力相向，使得yuri和其他孩童曾被養育機構扶養數年。兒子雖已成年，但也因有重度智能障礙而被父親限制行動。就在雷斗死亡事件後兩個月，其父即因暴力與不當監禁兒子遭警方逮捕。整起悲劇更引發日本社會討論，是否社會安全網上出現了漏洞。