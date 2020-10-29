逆向操作？無人蔬果店設「竊盜專區」：這區商品可以偷

無人商店最怕的就是遭小偷，因無人看守讓竊賊不會在第一時間被逮。日本一間蔬果店逆向操作，設置「竊盜專區」，明言這區的商品可以偷，網友直呼這可能是高明的心理戰。

一名日本網友在推特PO出一間無人蔬果店，由於時常遭竊，在百元專區下方設置「竊盜專用區」，並寫道：「給常來偷東西的人，這區的商品可以偷，雖然擺了一段時間了，但應該還可以吃」，下面的籃子放了兩個蘋果。

原PO讚揚：「真是嶄新的手法」，其他網友表示：「這是什麼陷阱」、「可能有下毒」、「其實只是想順便處理掉廢棄物而已」、「逆向操作反而讓竊賊不敢拿」、「是不是蘋果裡有裝GPS」、「店主只說歡迎偷竊沒說不會報警阿」。

日本少子化嚴重，官方統計老年人口佔全體的28％，勞動力減少導致人力成本提高，很多零售業者啟用無人商店，從買賣商品到結帳都不須花費人力，只需對產品進行補貨，能有效緩和人力不足的問題。