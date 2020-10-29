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「品學兼優」青年原來早被退學 殘殺4親人自揭：不想父母因我感羞恥

香港01 / 李福源／報導
扎曼（左二）擔心被退學的「好學生雙重身分」曝光，竟殺死所有家人。（網路圖片）
扎曼（左二）擔心被退學的「好學生雙重身分」曝光，竟殺死所有家人。（網路圖片）

加拿大24歲男子扎曼（Menhaz Zaman）在家人眼中一直是品學兼優的大好青年，但原來他早就因為成績差而被退學，因為害怕被家人發現這不為人知的一面，他竟然於2019年7月27日殘忍殺害4名家人。

扎曼原就讀聖力嘉學院（Seneca College），惟因成績差而被退學，每天「上學時間」變成到購物中心、健身室及遊戲機中心流連，家人卻一直以為他考上了約克大學（York University）並即將取得工程學位。

2019年7月「畢業」的前一天，扎曼擔心家人發現他早被退學的事實，竟決定狠下殺手。警方表示，扎曼當日下午約3時先殺死50歲的母親，約1小時後殺害70歲祖母，然後還安坐家中打機和小睡，待父親和胞姊回來再殺死二人；據悉4名死者均是被鐵筆擊暈，然後遭割喉殺害。

扎曼事後曾向網友發訊息聲稱「已計畫了3年」，同時形容自己是一名「可悲的懦夫」，但「已經不用再擔心了」；其網友得悉後非常震驚，隨即報警，警員到場發現4名死者遺體。

案件近日開庭審理，控方建議判處扎曼終身監禁，40年內不得假釋。控方代表律師斯圖爾特（Kevin Stewart）在庭上形容案件是可怕及殘忍的殺戮，「家應該是一個安全且神聖的地方，然而4名死者卻在此被至親殺害，實在是令人無法理解。」扎曼將於11月2日被判刑。

扎曼在庭上稱：「我不想父母因為有我這個兒子而感到羞恥。我想向所有人道歉，雖然明知已經無補於事，但真的很抱歉」。

延伸閱讀：

美國70年代「金州殺手」遭判處終身監禁　出庭時向受害者道歉

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文章授權轉載自《香港01》

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