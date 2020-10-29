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俄婦分娩11小時哀求剖腹 醫生真空吸引助產疑壓碎男嬰頭骨

香港01 / 李福源／報導
格隆斯卡婭（Yulia Gronskaya）及丈夫格隆斯基（Stepan Gronskiy）痛失愛兒。（影片截圖）
格隆斯卡婭（Yulia Gronskaya）及丈夫格隆斯基（Stepan Gronskiy）痛失愛兒。（影片截圖）

俄羅斯阿欽斯克市（Achinsk）孕婦格隆斯卡婭（Yulia Gronskaya）早前分娩，但過程並不順利，醫生曾用真空吸引術（vacuum extraction）助產不果，最終要剖腹產，格隆斯卡婭誕下男嬰米哈伊爾（Mikhail Gronskiy），然而他的頭骨及脊椎受到嚴重創傷，一出生即陷入昏迷，不幸在6周後去世。

格隆斯卡婭的丈夫格隆斯基（Stepan Gronskiy）稱，妻子懷孕期間一切正常，當日院方安排她自然生產，惟經過11小時仍未能誕下嬰兒，甚至數度失去意識，於是要求剖腹產，然而在場的醫生未有即時採納，反以真空吸引術助產，可惜未能成功，最後才決定剖腹產。

格隆斯卡婭雖然順利誕嬰，但米哈伊爾的頭部卻嚴重腫脹如一顆氣球，出生後即陷入昏迷，及後8日都留在深切治療部。格隆斯卡婭說：「寶寶的頭骨多處骨折，是醫生在真空吸引術助產的過程中導致他嚴重傷殘」。

米哈伊爾出生後頭部嚴重腫脹，陷入昏迷。（影片截圖）
米哈伊爾出生後頭部嚴重腫脹，陷入昏迷。（影片截圖）

米哈伊爾其後被轉送至首府克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的醫院，診斷後證實頭骨骨折、顱內缺血及頸椎受傷，延至本月10日不幸去世；驗屍報告指出，米哈伊爾是在真空吸引術助產期間受到重傷致死。

格隆斯卡婭決定提告，「我們希望導致我兒子死亡的人受到應得懲罰」。俄羅斯聯邦偵查委員會已就事件展開調查，院方則聲稱醫生當日全部按照指引行事，否認真空吸引術助產造成男嬰死亡。涉事的4名醫生現正在接受調查，若罪名成立，每人最高可被判入獄3年。

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 孕婦 嬰兒

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