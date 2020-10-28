印度開發侏儸紀公園 科摩多龍棲地迫遷

印度近來將全力開發世界稀有物種科摩多龍的棲地，不過科摩多龍在該島上的數量僅剩千餘隻，印度政府為了大舉開發還將島民暫時遷離居地，當地政府宣稱這項「侏儸紀公園」計畫可以讓民眾更安全的觀賞科摩多龍，且保證不會讓科摩多龍因開發而減少數量，但政府開發以來一系列的粗暴措施已引發外界質疑。

印度版侏儸紀公園

根據《英國廣播公司》報導，近日一張印度稀有物種、全世界最大蜥蜴科摩多龍走過砂石車的畫面被保育團體社群瘋傳，這是印度政府最新的科摩多國家公園開發計畫，他們將在科摩多龍第2大的棲地令卡島進行印度版「侏儸紀公園」的開發，希望在新冠疫情後吸引更多觀光客、振興觀光。

但是這項開發計畫讓許多保育團體質疑，科摩多龍本來就屬於危險的物種，除了可能因為開發的關係數量減少，如果完成後遊客要如何與科摩多龍互動？島上大幅開發會讓科摩多龍過去與人的互動模式改變，對於科摩多龍與當地居民都是傷害，當地政府為了此計畫還將島上居民驅離，開發過程非常粗暴。

不過印度環境與森林部的官員威拉諾向外界保證，科摩多龍不會成為開發下的受害者，環境部在開發過程都會隨時監督，「都會依照正確流程進行開發。」

世界上最大的蜥蜴

《科摩多龍》是世界上最大的蜥蜴，平均體長可達2-3公尺、體重約70公斤。世界上26種巨蜥中，只有科摩多龍有毒牙，牠的腳上有尖銳的爪子能幫助牠們撕裂獵物的肉，粗壯的大尾末端的尾鞭可掃倒敵人，身上粗厚的硬皮可讓牠們在獵蛇時防止被蛇咬傷，是非常強悍的物種。

過去認為牠們是仰賴口腔中的細菌造成獵物敗血症身亡，不過這項假說已被新的研究推翻，科摩多龍的口內細菌並無特殊之處，澳洲研究發現，科摩多龍的嘴巴內有好幾條毒腺，會分泌類似蛇毒的毒液，讓獵物的血液無法凝固，血管擴張，進而導致肌肉麻痺、休克，迅速失血過多致死。

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