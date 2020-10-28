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AV女優家門遭強行闖入損失百萬 3歹徒最小年僅17歲
日本35歲知名AV女優里美尤利婭（里美ゆりあ）驚傳遭歹徒強行闖入行竊，劫走600萬日圓（約新台幣164萬元），所幸里美尤利婭本人並無大礙，且於稍早在個人YouTube頻道解釋整起事件。
綜合日媒報導，昨天（27日）上午10點至11點間，家住在東京目黑區一處高級大廈的里美尤利婭聽見電鈴聲響，3名年約17至19歲的少年假扮成送貨員欲趁機入室行搶，而里美尤利婭也不疑有他打開家門，3人隨即持刀威脅她，並從衣帽間搶走164萬元現金，得手贓款後便搭上事先安排的車輛離去。
驚魂未定的里美尤利婭隨即報警求救，歷經5個小時，警方在神奈川找到該台逃逸車輛，並成功抓獲3名歹徒，但警方僅從車內尋回失竊的400萬日圓（約新台幣110萬元）現金，其餘54萬元台幣現金仍不知所終。
案發當天下午，里美尤利婭隨即在個人YouTube頻道上親自說明遭搶劫的過程，並展示當時遭劫匪挾持要脅時造成的瘀傷，所幸傷勢並無大礙。
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