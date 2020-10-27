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遺體放太平間4天臉上竟爬滿蛆 家屬要葬儀社負責到底
南非媒體《普勒托利亞新聞（Pretoria News）》報導，當地一名男子恩貝貝尼（Oupa Ngobeni）過世後遺體送往太平間放四天，上周六家屬在葬禮時竟發現恩貝貝尼臉上爬滿蛆。當場怒斥葬儀社主辦人員科扎（Solly Khoza），要他為恩貝貝尼發爛的遺體負責到底。
恩貝貝尼家屬表示當時他們要科扎打開棺木讓他們瞻仰遺容，但科扎拒絕，直到家屬怒意高漲堅持開棺，科扎才照做。家屬打開棺木後很驚訝地發現死者臉上爬滿了蛆。
恩貝貝尼家屬指責科扎從太平間運送遺體到家裡途中，都沒有通報遺體的狀況，讓他們在葬禮觀禮者面前蒙羞。他們表示絕不會輕易放過科扎，「我們一定要知道事情發生始末。」
科扎說家屬在車上用言語攻擊他，還對他拳打腳踢，期間他設法逃到當地派出所求援，要求員警陪他回恩貝貝尼家中完成未竟的工作。
科扎認為恩貝貝尼身上長蛆是因為疾病所致，「我跟了解死者疾病的人交談，對方說死者患有糖尿病，病情已經到了需要截肢的階段，腳上也曾經快長出蛆。」科扎表示太平間的冰箱「只會使屍體變冷，並不一定會凍結屍體。」
恩貝貝尼遺孀知道先生的身體狀況，但仍質疑科扎沒善待死者遺體，指出「屍體運往太平間時並沒有長蛆」。科扎不解既然遺孀理解死者狀況，為什麼還要他為長蛆的屍體負責，不過科扎承諾賠償遺孀，「當您冷靜下來時，請到太平間找我，我再看要怎麼賠償您。」
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