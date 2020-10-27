兇殘友人割下她拇指解鎖手機 女模生化家赤裸陳屍家中

俄羅斯34歲生物化學家安東采娃（Ekaterina Antontseva）上周四裸體陳屍在聖彼得堡自家公寓，她的右手大拇指被砍下，脖子上還有勒痕。

安東采娃的建築師男友出差返家後發現她的屍體。警方循線在安東采娃36歲男性友人阿特尤（Artyom）家中找到安東采娃右手大拇指，逮捕了阿特尤。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，阿特尤使用安東采娃拇指指紋解鎖她的手機，並從手機傳送訊息謊稱她生病無法上班。阿特尤也刪除他跟安東采娃通聯記錄。阿特尤謀殺安東采娃後，還將她的公寓門窗縫隙密封，以防止鄰居聞到屍臭味。

鏡報指出，阿特尤因為欠了安東采娃錢，兩人後來因財務衝突而萌生殺意。

兼職模特兒安東采娃在聖彼得堡國立技術研究所微生物合成技術系擔任兼職教師，每周到校二到三天上課。該校系主任說上周五發現安東采娃沒來上課時，就開始找她，但到周末竟收到她遇害的噩耗。