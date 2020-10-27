文壇柏拉圖式男男愛曝光！《彼得潘》作者寫信給《金銀島》作者：老實說，我愛你...

世界名著《彼得潘》作者巴里（JM Barrie）寫給冒險小說《金銀島》作者史蒂文森（Robert Louis Stevenson）的信件在佚失超過一世紀後，日前首度在圖書館檔案箱中發現。

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，巴里跟史蒂文森視彼此為摯友，但他們一生從沒相遇，他們之間的關係也難說分明。巴里在信中寫道：「老實說，我發現（疑惑了一段時間）我愛你，如果你是女人...」最後他沒有寫完這個句子。巴里除了在信中大吐愛意，還猜測自己跟比他年長的史蒂文森搞不好都來自同一個蘇格蘭家族，藉此傾訴他的家族秘辛。

巴里跟史蒂文森1892年開始通信，當時《金銀島》已出版，巴里則是12年後才著手寫《彼得潘》。巴里在信中不斷幻想自己與史蒂文森相遇場景，好比他拜訪史蒂文森38萬坪豪宅時，史蒂文森向太太介紹巴里；又或者是他們相約在舊金山，巴里等候的位置。

1894年史蒂文森去世不久後，史蒂文森寫給巴里的部分信件就出版了，其餘信件也在20世紀付印，但巴里寫給史蒂文森的書信始終查無蹤跡。直到最近才被斯特靈大學（University of Stirling）蘇格蘭文學講師邵（Michael Shaw）發現。

邵認為巴里的《彼得潘》深受《金銀島》、史蒂文森以及兩人的書信影響。邵也提到巴里在他的作品中透露出想跟史蒂文森合作的渴望，以及他對史蒂文森的情感：「如果史蒂文森沒有因病早逝，巴里應該會製造他們著作主人翁相遇的機會，讓彼此處在相同的時空，撞擊出火花。」