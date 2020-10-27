疫情衝擊沒遊客！巴西貓島鬧飢荒 小貓不狩獵慘見「貓吃貓」

位於巴西里約熱內盧市（Rio de Janeiro）西部海岸的「富塔達島」（Furtada Island）有近250隻流浪貓聚居，牠們一向依靠遊客和附近漁夫餵食，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響到訪的遊客銳減，小島鬧起飢荒，貓咪頓失食物來源，甚至出現「貓食貓」的慘況。

富塔達島是當地著名的貓島，在疫情爆發前，在附近海域捕魚的漁民不時會將無食用價值的漁獲及魚內臟拿去餵貓，而遊客和貓義工也會定期供應食水和貓糧。有漁夫指出，島上貓咪原本都有狩獵本能，反應非常敏捷，但自從開始依賴人類餵食後，新一代的小貓已變得好吃懶做，攀爬和獵食等技能嚴重退化。

今年4月，當地動物救援組織接獲漁民通知指島上流浪貓因過於飢餓開始自相殘殺，不僅發生大貓吃掉幼貓，還有貓咪吃同類屍體充飢的情況。組織隨即派人趕到島上救援，除了將受傷的貓咪帶去治療，並在島上安裝塑膠飼料輸送管來運送貓糧及食水，大約每周補充一次。

組織指出，由於該島沒有泉水，加上近年降雨量大減，早已導致不少貓咪缺水死亡，可是島上貓咪的數量實在太多，義工難以全部予以悉心照顧，因此呼籲有心人前去領養。

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文章授權轉載自《香港01》