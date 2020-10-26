臉部天生血管瘤女童曬IG照找信心 父母遭酸「藉小孩殘疾斂財」

巴西一名臉部患有天生血管瘤的6歲小女孩維多莉亞（Vitória）自從發現自己跟周遭人長得不一樣後就不願意照鏡子。直到她36歲的母親愛絲特維斯（Rose Vasconcelos Esteves）將她照片放到社群平台IG上，才慢慢建立起維多莉亞的自信心。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，維多莉亞對攝影很感興趣，也喜歡穿著入時的服裝、改變妝髮入鏡。於是愛絲特維斯決定幫女兒拍照、曬IG照片以增加她的信心：「我們發現她因此很喜歡攝影跟拍照。」

愛絲特維斯表示維多莉亞的血管瘤不會影響日常生活，但她從小就無法認同自我形象：「她不想拍照或照鏡子，總是說想長得跟妹妹一樣，不想要血管瘤。」

去年底愛絲特維斯在IG公開女兒的照片後，收到來自四面八方的好評，但也有酸民認為愛絲特維斯跟先生利用女兒的殘疾斂財，讓愛絲特維斯一度感覺世界崩毀，因為「斂財絕非她的目的」，絕望到想關閉帳號。所幸粉絲鼓勵讓她重新站起來，「繼續散播愛，繼續他們的使命。」

維多莉亞現正嘗試栓塞術（Embolization），以減少到達血管瘤的血液量，假以時日會進行去除腫瘤的手術。