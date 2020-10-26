誤以為裝病！女童8次送急診查不出問題 最後竟確診為淋巴癌

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地6歲小女孩伊莉莎白（Elizabeth）曾因屁股、腿劇痛被送到急診室8次，血液跟X光檢查卻一直沒發現問題，有名醫生甚至認為伊莉莎白是裝病，「以獲取看診獎品」。但最後伊莉莎白被確診為淋巴癌。

伊莉莎白的母親奧絲本（Emma Osborne）說女兒出現徵狀7個月以來都沒人當真，「實在很氣。沒有父母該經歷這一切。」

伊莉莎白三月因髖關節劇痛從睡夢中哭喊著醒來，奧絲本按摩無效後將女兒送到醫院接受檢查，院方發現伊莉莎白血液跟X光檢查都正常，斷定她只是短暫疼痛。六星期後，伊莉莎白因左腿疼痛從夢中驚醒，再度入院檢查，院方認為只是生長痛並無大礙。

伊莉莎白在後來幾個月間又因類似症狀出入醫院，一名醫生甚至覺得伊莉莎白只是假裝不舒服，「知道爸爸媽媽會在她看醫生後給她獎賞。」

六月時伊莉莎白臉頰上出現一顆無痛腫塊，起先院方以為是牙齒問題，將她轉診至口腔顎面外科。十月初，院方終於透過核磁共振成像發現伊莉莎白膝蓋5公分下的腿部骨骼異常，頭骨跟下頷骨都有腫瘤，旋即開始為期兩年半化學治療。

奧絲本知道結果後反而覺得如釋重負：「我的第六感告訴我，孩子一定是哪裡出問題。」她提醒父母要相信孩子跟自己的直覺，還要在察覺事情不對勁時諮詢其他意見。