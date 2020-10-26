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港龍航空停運後飛機模型、紀念品翻倍價 賣家標榜「最後」「絕版」
國泰航空早前公布重組計劃，除了裁員多達8500名員工之外，更決定即時停止營運旗下港龍航空，令不少香港人都覺得可惜。另一邊廂，港龍航空的飛機模型或者是紀念品卻有價有市，例如慶祝香港回歸20周年塗裝的1:200比例A330-300國泰港龍飛機模型就比原價炒高2倍，叫價2100元。其他印有港龍航空標誌的物品亦都成為炒賣目標，例如利事封每包叫價200元、行李牌每個300元及環保袋每個190元等等。
港龍航空停止營運之後，該航空公司的飛機模型及周邊紀念品都慢慢開始有價有市，當中不少更以「絕版」或「最後」等字眼作招徠，模型叫價隨時比原價高出幾倍，而原本免費贈送的物品亦變得罕見及搶手。以下是在facebook二手交易群組及二手物品平台中找到的部分例子：
根據上述例子，價錢升幅較多的產品例如1:200比例A320-200客機，港龍官方原價為每部700元，現叫價1500元，升幅超過1倍。另外1:500比例的A330-300客機，港龍官方原價390元，現叫價1000元，升幅亦超過1.5倍。值得一提的是，現時港龍官方紀念品商店的飛機模型都已經沒有存貨。
飛機模型之外，港龍周邊物品亦都成為收藏紀念目標，例如撲克牌每盒100元、梳每把10元、原子筆每支100元等等。
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文章授權轉載自《香港01》
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