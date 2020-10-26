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港龍航空停運後飛機模型、紀念品翻倍價 賣家標榜「最後」「絕版」

香港01 / 撰文：卓柏安
國泰公布重組方案，共削減約8500個職位，國泰港龍航空停止營運。（余俊亮攝）
國泰公布重組方案，共削減約8500個職位，國泰港龍航空停止營運。（余俊亮攝）

國泰航空早前公布重組計劃，除了裁員多達8500名員工之外，更決定即時停止營運旗下港龍航空，令不少香港人都覺得可惜。另一邊廂，港龍航空的飛機模型或者是紀念品卻有價有市，例如慶祝香港回歸20周年塗裝的1:200比例A330-300國泰港龍飛機模型就比原價炒高2倍，叫價2100元。其他印有港龍航空標誌的物品亦都成為炒賣目標，例如利事封每包叫價200元、行李牌每個300元及環保袋每個190元等等。

港龍航空停止營運之後，該航空公司的飛機模型及周邊紀念品都慢慢開始有價有市，當中不少更以「絕版」或「最後」等字眼作招徠，模型叫價隨時比原價高出幾倍，而原本免費贈送的物品亦變得罕見及搶手。以下是在facebook二手交易群組及二手物品平台中找到的部分例子：

在facebook群組或二手交易平台上都可以找到港龍飛機模型出現不同程度的炒價。（Carousell網站截圖）
在facebook群組或二手交易平台上都可以找到港龍飛機模型出現不同程度的炒價。（Carousell網站截圖）

根據上述例子，價錢升幅較多的產品例如1:200比例A320-200客機，港龍官方原價為每部700元，現叫價1500元，升幅超過1倍。另外1:500比例的A330-300客機，港龍官方原價390元，現叫價1000元，升幅亦超過1.5倍。值得一提的是，現時港龍官方紀念品商店的飛機模型都已經沒有存貨。

飛機模型之外，港龍周邊物品亦都成為收藏紀念目標，例如撲克牌每盒100元、梳每把10元、原子筆每支100元等等。

除了飛機模型之外，印有港龍航空標誌的物品亦開始變成「有價寶」。（Carousell網站截圖）
除了飛機模型之外，印有港龍航空標誌的物品亦開始變成「有價寶」。（Carousell網站截圖）
除了飛機模型之外，印有港龍航空標誌的物品亦開始變成「有價寶」。（Carousell網站截圖）
除了飛機模型之外，印有港龍航空標誌的物品亦開始變成「有價寶」。（Carousell網站截圖）
除了飛機模型之外，印有港龍航空標誌的物品亦開始變成「有價寶」。（Carousell網站截圖）
除了飛機模型之外，印有港龍航空標誌的物品亦開始變成「有價寶」。（Carousell網站截圖）
在facebook群組或二手交易平台上都可以找到港龍飛機模型出現不同程度的炒價。（Carousell網站截圖）
在facebook群組或二手交易平台上都可以找到港龍飛機模型出現不同程度的炒價。（Carousell網站截圖）

延伸閱讀：

國泰港龍裁員涉5300人　規模之大相當於譚仔集團員工三倍

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文章授權轉載自《香港01》

港龍航空 香港回歸 國泰航空

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