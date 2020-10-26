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「猿寶寶」當觀眾！日本劇場梅花座奇策 網友喊：不寂寞了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本飛驒世界生活文化中心，想到用在地吉祥物「猿寶寶」填補梅花座。圖擷取自twitter
日本飛驒世界生活文化中心，想到用在地吉祥物「猿寶寶」填補梅花座。圖擷取自twitter

受到新冠肺炎疫情影響，今年劇場、電影院等許多室內活動，都會要求觀眾間坐「梅花坐」彼此互相隔開，空蕩蕩場面難免看起來有些淒涼。不過最近日本有劇場，想到用吉祥物娃娃來填坐位，可愛的樣子在網路上引起話題。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本岐阜県高山市的「飛驒世界生活文化中心」內，設有演藝廳「飛驒藝術堂」。配合防疫政策，藝術堂內的坐位也採取梅花坐，觀眾間必須空著兩、三個位置，讓畫面有些空蕩。

不過，館員靈機一動，將飛驒地區的吉祥物「猿寶寶」娃娃，放置在沒人的座位上，頓時讓館內充滿著可愛的猿寶寶，氣氛也瞬間活潑起來。由於效果不錯，因此地方政府也打算增產娃娃，配送到市內的其他公共設施，利用可愛的猿寶寶幫大家轉換心情。

此舉也博得網友的一致讚賞，紛紛表示「太可愛啦」、「旁邊坐猿寶寶感覺超棒的」、「其他地方的公共機關也學學啊」。到場的觀眾也說「以為沒有人會很寂寞，但有那麼多猿寶寶陪伴，就絲毫沒有這種感覺了」。

由於效果不錯，因此地方政府也打算增產娃娃，配送到市內的其他公共設施。圖擷取自twitter
由於效果不錯，因此地方政府也打算增產娃娃，配送到市內的其他公共設施。圖擷取自twitter

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