聽新聞
test
0:00 / 0:00
「猿寶寶」當觀眾！日本劇場梅花座奇策 網友喊：不寂寞了
受到新冠肺炎疫情影響，今年劇場、電影院等許多室內活動，都會要求觀眾間坐「梅花坐」彼此互相隔開，空蕩蕩場面難免看起來有些淒涼。不過最近日本有劇場，想到用吉祥物娃娃來填坐位，可愛的樣子在網路上引起話題。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本岐阜県高山市的「飛驒世界生活文化中心」內，設有演藝廳「飛驒藝術堂」。配合防疫政策，藝術堂內的坐位也採取梅花坐，觀眾間必須空著兩、三個位置，讓畫面有些空蕩。
不過，館員靈機一動，將飛驒地區的吉祥物「猿寶寶」娃娃，放置在沒人的座位上，頓時讓館內充滿著可愛的猿寶寶，氣氛也瞬間活潑起來。由於效果不錯，因此地方政府也打算增產娃娃，配送到市內的其他公共設施，利用可愛的猿寶寶幫大家轉換心情。
此舉也博得網友的一致讚賞，紛紛表示「太可愛啦」、「旁邊坐猿寶寶感覺超棒的」、「其他地方的公共機關也學學啊」。到場的觀眾也說「以為沒有人會很寂寞，但有那麼多猿寶寶陪伴，就絲毫沒有這種感覺了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言