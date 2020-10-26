以逐步開放國內觀光 商務入境可免隔離

為了修復受疫情重創的經濟和旅遊業，以色列將開放死海觀光區和紅海城市艾拉特為「綠色旅遊島嶼（特殊旅遊區）」，讓新冠檢測為陰性的遊客前往旅遊。以色列經濟工業部也宣布將向「綠色」低感染國家的商務人士開放特殊入境許可，免檢測證明也不用隔離，入境停留最多7天。

開放艾拉特和死海旅遊

根據《耶路撒冷郵報》報導，「綠色旅遊島嶼」的法案25日經內閣會議通過。防疫內閣將宣布艾拉特市、死海週邊的觀光區為「特殊旅遊區」。這兩區的飯店房間數佔全國的3成，進入此區者必須提供陰性檢測結果，好讓當地飯店業者可以恢復營業。

總理納坦雅胡解釋，「此舉會使一定數量的旅遊活動集中在這些地區」，因為這兩區地處遙遠，與主要都會區是分開的。從健康的角度，選擇這兩區較容易控制進出人口，從經濟需要方面看，這兩區的經濟極度仰賴觀光業，這是修復以色列旅遊業計畫的一部分，有助於降低這兩區的失業率。

特殊商務許可免隔離

根據以色列財經新聞網站《全球（Globes）》報導，以色列經濟工業部與衛生部、外交部和內政部提出開放入境的聯合計畫，初步將向「綠色」低感染國家的商務人士核發特殊商務許可，讓這些人不用提供陰性檢測結果，也不需要隔離，最多可入境7天。

以色列目前仍限制外國人入境，只有特殊原因可以申請簽證入境，如：參加家族活動、留學生、有就醫需求、外交人員和特殊運動賽事隊伍。但申請特殊商務許可的前提是對以色列公司或經濟影響重大，而且商務活動無法透過線上會議進行。

根據《路透社》報導，以色列9月的旅遊業比去年同期衰退了百分之96，前9個月入境人數較去年同期減少了百分之76，今年1到9月旅遊業已經損失了36億美金。

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